Зеленский посетил Fighter Wing Skrydstrup – авиабазу Королевских военно-воздушных сил. Там украинский лидер ознакомился с техническими характеристиками F-16. Кроме того, Зеленский просмотрел программу подготовки украинских пилотов на истребителях.

Обратите внимание Кулеба показал один из датских F-16, который будет защищать небо Украины

Президент встретился с украинскими летчиками, обучающимися на F-16. В будущем они будут работать над защитой украинского неба. Зеленский вручил воинам государственные награды.

Я желаю вам хорошей учебы и как можно быстрее на новых крыльях возвращаться домой, чтобы защищать наше государство, его суверенитет и территориальную целостность. Защищать наших людей и наши дома. Уверен в каждом из вас,

– подчеркнул украинский лидер.

К слову, он сам протестовал комфорт одного из истребителей.

Дания передает Украину F-16

Зеленский побывал в Дании 20 августа. Там украинский лидер провел сильные переговоры с Мэтте Фредериксен – премьер-министром страны. Кроме того, Дания объявила, что предоставит Украине F-16. Речь идет о 19 истребителях. Эти самолеты усилят защиту украинского неба. Первые из них могут прибыть в Украину до нового года.