Также глава государства находился в Нидерландах. Там он посетил базу Военно-воздушных сил Королевства в городе Эйндховене, сообщает 24 Канал.
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Зеленский посидел в истребителе вместе с премьером Дании
Зеленский 20 августа прибыл в Данию, где встретился с премьером Мэтте Фредериксен. Они вместе посетили авиабазу Скридструпа.
Там Зеленский и Фредериксен вместе посидели в истребителе F-16, которые передадут Украине.
Смотрите видео с авиабазы Скридструп
Очень конкретные, содержательные, сильные переговоры с Мэтте Фредериксен. Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки,
– написал Зеленский.
В ходе встречи также обсудили возможность расширения тренировочных миссий.
"Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!" – подытожил президент.
Смотрите фото, как Зеленский сидел в истребителе с премьером Дании / Фото Офис Президента
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Судьбоносные решения о передаче истребителей F-16: коротко
- Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил Нидерланды. Главной темой визита были поставки нашему государству истребителей F-16.
- Во время визита и разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте страна согласилась передать Украине 42 самолета.
- Вслед за Нидерландами Дания решила передать Киеву истребители F-16. Премьер-министр намекнула, что наше государство может получить первые 6 самолетов к началу 2024 года.
- По словам Фредериксен, в 2024 году Украина получит от Дании еще 9 F-16. Остальные заявленные истребители Копенгаген передаст нашему государству уже в 2025 году.
- Днем ранее глава государства побывал в Швеции, где, в частности, затронул тему передачи шведских самолетов Gripen. Страна рассматривает запрос Киева.