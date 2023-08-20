Также глава государства находился в Нидерландах. Там он посетил базу Военно-воздушных сил Королевства в городе Эйндховене, сообщает 24 Канал.

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Зеленский посидел в истребителе вместе с премьером Дании

Зеленский 20 августа прибыл в Данию, где встретился с премьером Мэтте Фредериксен. Они вместе посетили авиабазу Скридструпа.

Там Зеленский и Фредериксен вместе посидели в истребителе F-16, которые передадут Украине.

Смотрите видео с авиабазы Скридструп

Очень конкретные, содержательные, сильные переговоры с Мэтте Фредериксен. Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки,

– написал Зеленский.

В ходе встречи также обсудили возможность расширения тренировочных миссий.

"Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!" – подытожил президент.

Смотрите фото, как Зеленский сидел в истребителе с премьером Дании / Фото Офис Президента

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