Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщил, что наше государство уже направило официальный запрос в правительство Германии относительно поставок нам Taurus. Больше деталей читайте дальше в материале.

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Детали начавшихся учений пилотов на F-16

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит F-16 сразу после завершения учений наших пилотов. В то же время Йенс Столтенберг сказал, что решение еще окончательно не было принято. Что сейчас происходит с авиационной коалицией?

Придется немного раскрыть, что вообще происходит, чтобы было правильное ожидание. Часто на основании разных объявлений, рассуждений, экспертного мнения люди делают не совсем обоснованные выводы. На фоне этого строятся ожидания, а затем разочарование, потому что они не оправдываются.

Есть принципиальное политическое решение стран-партнеров, вошедших в так называемую самолетную коалицию. Это зафиксировали на саммите в Вильнюсе – 11 стран подписали меморандум, входящие в эту коалицию, о том, что они начинают проект по обучению украинских пилотов, техников, инженеров, чтобы они могли эксплуатировать F-16. Лидерство тогда взяли и до сих пор остаются Нидерланды и Дания.

Конечно, если бы не было политического понимания, что Украина может иметь в своем вооружении F-16, то не было бы смысла давать согласие на учения. Кроме того, даже учиться на таких самолетах любая страна может предложить, если имеет разрешение США, потому что они, условно говоря, держат лицензию, потому что это их изделие.

Это означает, что они получили согласие на обучение и, соответственно, проявили такую инициативу. На сегодня украинские пилоты, инженеры и техники в определенном количестве и составе уже находятся в местах и начали проект.

То есть учения уже начались?

Учения уже начались. Что входит в программу, где, сколько и когда завершатся – не буду рассказывать, чтобы не было разочарований. И это не быстро – это не может длиться 1–3 месяца, чтобы тоже не было разочарований.

Единственное, что могу сказать – в процесс обучения входит и речевая подготовка. Недостаточно просто базового уровня английского – должен быть специальный технический уровень. Это очень серьезный комплекс.

Есть соответствующая программа и обучение уже начато. Когда оно завершится, мы узнаем от инструкторов, потому что они будут видеть, как наши пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки, как взаимодействуют между собой и когда будут готовы.

Этот период подготовки в виде обучения потратят, чтобы продолжить проект по пониманию, когда у нас будут самолеты непосредственно и, главное, сколько и какое оружие будет на этих самолетах. Потому что сам самолет – это просто авиационная платформа, без радаров он не видит, без пулеметов, пушек и снарядов не является оружием – это носитель.

Поэтому когда партнеры будут принимать решение – какая страна сколько самолетов готова нам передать, используя свои возможности, она будет обращаться к США за согласием и говорить о количестве самолетов, которое готова передать, в том числе с запасными частями, ракетами, авиационными бомбами и т.д.



Современный истребитель F-16 / Википедия

Тогда будет ясна вторая часть этого проекта, она еще пишется. Это "серьезный сериал", и мы с вами только зашли в первый сезон.

Я совершенно реалистично понимаю, что у нас будут они на вооружении. Наши воздушные силы будут применять F-16. Это без сомнения, но вопрос "когда?" пока еще открыт.

Представители нашего военно-политического командования заявляли, что базовый срок – это полгода.

Я подтверждаю, что минимальный срок подготовки – 6 месяцев. Эти 6 месяцев не взяты прямо с потолка. Они были взяты после того, как два наших опытных пилота, находясь в США, прошли определенные тестирования. Из понимания их уровня подготовки и способностей стало ясно, что нормальный минимум – 6 месяцев.

Кто-то может быстрее, потому что украинцы талантливы, но чтобы не было иллюзий. Может случиться так, что часть пилотов будет готова через 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет – это очень сложная система. Одного пилота недостаточно. Если нет команды, закрепленной за каждым самолетом, он не полетит выполнять боевое задание.

А вот сколько времени уйдет на подготовку инженеров и техников, мы пока не знаем. Для того, чтобы строить оправданные ожидания, ставьте себе в голове минимум 6 месяцев, но не разочаровывайтесь, если это будет дольше.

На какой стадии решение по немецким ракетам Taurus

В парламенте Германии якобы достигли согласия по передаче нам дальнобойных ракет Taurus. В то же время Олаф Шольц заявил, что сдвигов в этом вопросе нет. СМИ писали о требовании Германии к США передать Taurus вместе с ATACMS. Также озвучивали идеи о сокращении дальности ракеты, чтобы мы не могли бить по России. Что из этого соответствует действительности и какие проблемы есть в этом вопросе?

Действительности отвечает факт, что мы сделали официальный запрос в правительство Германии с просьбой предоставить нам Taurus.

Ссылаясь на первый главный аргумент – аналогичные средства поражения уже есть в распоряжении украинских воинов. Речь идет о Storm Shadow и SCALP – британско-французский проект.

Они удачно используются и об этом знают партнеры. У нас есть договоренность, что мы рапортуем и они поддерживают это применение, потому что продолжают поставлять нам эти специальные крылатые ракеты класса "воздух-земля". По сути, Taurus является аналогом. Мы говорим партнерам, что хотим иметь такие средства поражения.

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Дело в том, чтобы мы не говорили об оккупантах, но они учатся. В июле 2022 года мы имели возможность применять MLRS, к которым относятся и HIMARS, и М270, и т.д., на расстояние 80 километров, поражая логистические цепочки, склады боеприпасов, амуниции, топлива и, самое главное, командные пункты врага.

Через некоторое время они оттащили их за пределы 100–120 километров. Это усложнило логистическое обеспечение подразделений врага, но сделало невозможным поражение нашими силами. Поэтому нам понадобилась так называемая "длинная рука".

Мы изучили, что есть у партнеров, и начали вести работу от президента Украины, и продолжая членами правительства, касаемо получения ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp. Мы получили два положительных решения от британской и французской стороны. И сейчас продолжаем американский и германский треки.

Политическое решение парламента Германии дает больше оптимизма, но окончательное решение принимается правительством. Там такое решение еще не принято. Однако мне известно, что дискуссия среди членов правительства продолжается. Мы прилагаем определенные усилия политического и международного характера, чтобы помочь в этой дискуссии принять решение в пользу Украины.

Ситуация, что передача Taurus якобы зависит от ATACMS, напоминает, как было с танковой коалицией. Можем ли мы таким образом получить и американские, и германские дальнобойные ракеты?

Я бы не хотел комментировать, о чем между собой общаются коллеги из Берлина и Вашингтона, но вы правы в своем предположении. Когда была дискуссия о танках, то для принятия решения немецким правительством было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России.



Ракета Taurus нужна ВСУ для освобождения наших территорий / MBDA Deutchland

Поэтому мы в своих коммуникациях убедили партнеров из Великобритании, Франции и США о предоставлении нам Challenger, Abrams и легких французских танков АМХ-10, и это дало больше политической смелости немецким коллегам принять решение по Leopard.

На сегодня коалиция средств поражения с самолета на землю "длинной руки" уже создана. В ней уже есть французы и британцы. Поэтому при принятии решения немецким правительством они будут присоединяться к существующей коалиции, поэтому не будут первыми.

Что стоит за "хлопком" в России

Мы не можем бить по территории России теми средствами, которые передают наши партнеры. С другой стороны, они признают, что мы можем поражать цели на территории России, и военные цели абсолютно законны с точки зрения ведения войны. На ваш взгляд, почему происходит такой фактически контраст между тем, что мы можем бить, но только своим оружием?

Это для нас контраст, а для них условия ведения международной деятельности каждой страны. Они исходят из своих собственных интересов и нам помогают, исходя из своих собственных интересов. Каждая страна принимает решения с пониманием, что для них является повышением уровня эскалации взаимодействия их с Россией, что нет.

Что приятно – этот уровень эскалации эволюционирует. Во время моей каденции достаточно серьезно прошел этот уровень, потому что первое, что я просил у партнеров – обычные Stinger. Это был ноябрь 2021 года. Все остальное было невозможно: танки, артиллерия 155 миллиметров, HIMARS, самолеты, Patriot. Теперь все стало возможно.

Действительно, принципиальным условием являются письменные гарантии нашим партнерам, что мы не будем применять средства поражения по территории, официально признанной Россией. Но каждый раз мы подчеркиваем, что будем применять оружие для деоккупации временно оккупированных украинских земель, расположенных в международно признанных границах 1991 года.

Я всегда подчеркиваю партнерам, чтобы быть честным. А это значит, что и Крым, Донецк, Луганск – Украина. Поэтому мы можем применять, чтобы уничтожить врага или его логистические цепочки.

Эта эволюция свершилась. Каждый раз, когда мы делаем что-то сами, приходит помощь Запада. Я напомню первый случай. Апрель 2022 года, мы никак не могли получить средства противокорабельного поражения – противокорабельные ракеты Harpoon. По разным причинам – техническим или еще каким – все никак не получалось.

После того, как два украинских произведения "Нептун" отправили флагман российского флота "Москву" ко дну Черного моря и создали теперь модерновый будущий современный музей для посещения на дне моря – мы получили Harpoon.

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И они помогли нам в миссии по освобождению острова Змеиный. Это позволило открыть зерновой коридор и проводить украинское зерно, кормя страны Африки, Азии и т.д.

От двух выстрелов "Нептуном" сегодня не так голодают люди в Африке или в странах Южной Азии. То же касается и других вещей. Когда "хлопок" расцветает на территории России, то это или кто-то у них курил там, где запрещено, или это какое-то украинское произведение.

Если "хлопок" расцветает на временно оккупированных территориях, здесь может быть и то, и другое.

Крым и усиление нашей системы ПВО

Возможен ли заход наших войск в Крым до момента передачи нам истребителей и дальнобойных ракет Taurus или ATACMS?

Не возьмусь отвечать. Это скорее вопрос ситуации на фронте: как будут развиваться события, как будут двигаться наши ребята в наступательных операциях, как будут проводить оборонные операции, каким будет развитие поддержки вооруженных сил россиян – много факторов. Какая будет погода. Даже она – серьезный фактор: есть дожди или нет, есть зима со снегом или морозом или нет.

Я не хотел бы делать такие предположения или прогнозы. Мы и так делаем невозможное, удивляя весь мир с 24 февраля 2022 года. И даже сегодняшнее контрнаступление мы делаем без доминации в воздухе, что в принципе по стандартам современных стран НАТО практически невозможно. Но мы это делаем.

Наш авиапарк ограничен, но есть. Имеем возможность запускать ракеты с Су-24. Financial Times пишет, что россияне в своих атаках на территорию Украины сейчас сосредоточились на уничтожении взлетно-посадочных полос, чтобы наши пилоты не могли подниматься в воздух и, соответственно, использовать современные западные ракеты. Как на Западе наши партнеры воспринимают вызов и следует ли ожидать, что произойдет усиление нашей ПВО?

Партнеры получили это в качестве вызова 10 октября 2022 года. Мы говорили закрыть небо с первых дней. Это звучало, но нас не слышали. Слышали, но не воспринимали. Поэтому Patriot были невозможны. Средства ПВО короткого действия нам давались – Starstreak, Stinger и т.д. Но принципиальное решение было, когда я приехал на Рамштайн.

10 октября был первый массированный обстрел Украины, который произвели россияне, и это реально поразило партнеров. Я просто помню глаза всех министров обороны, которые были на Рамштайне, и именно тогда они начали серьезно говорить о том, что нужно защищать объекты критической инфраструктуры, университеты, госпитали, жилые дома и т.д.

11 октября впервые прозвучало, что Испания готова передать нам системы Hawk. После этого последовал прогресс. Решение по NASAMS было раньше, но они потом пришли и к IRIS-T, Hawk, Gepard, а сегодня – Patriot. И идет продолжение, у нас есть SAMP/T. То есть уже есть разные вооружения ПВО и на этом партнеры не останавливаются.



Система противовоздушной обороны Patriot / Getty Images

Я знаю много их контрактов, проектов, которые они заключили со своими производителями на изготовление систем и ракет к ним для нужд Украины. Сказать, что партнеры завтра закроют все небо над Украиной – это будет неправильно, потому что это невозможно так быстро.

Поэтому у нас комбинированная система: старосоветская, которая была на вооружении, и уже современная, постепенная. Конечно, мы будем двигаться. И вообще концепция развития Сил обороны – Future Force Concept, над которой мы уже работаем серьезно вместе с партнерами,будет предусматривать модерновую систему противовоздушной обороны в Украине.

Ведь после нашей с вами победы, к сожалению, Россия в космос не улетит. Она останется нашим соседом. В больном воображении россиян мысль о реванше может существовать, поэтому нам с вами нужно готовиться.

Когда состоится новый "Рамшайн"

Касаемо "Рамштайна" создается впечатление или может создаться впечатление, что в последнее время его роль снижается. Так ли это на самом деле?

Нет, точно нельзя делать такие выводы или предположения, потому что "Рамштайн" – это объединенная рабочая группа по оборонной поддержке Украины. На самом же деле мы работаем между "Рамштайнами".

Работа длится 24 на 7, потому что министры обороны Австралии, Новой Зеландии, США, Канады живут в разных часовых поясах. Европы так же. Поэтому 24 на 7 телефонные звонки, видеоконференции, какие-то визиты на двусторонних, трехсторонних основах.

"Рамштайн" – это вехи, только их не 12, а 11 в год. Потому что в августе второй год подряд нет "Рамштайна", потому что, как правило, все министры обороны где-то отдыхают. Поэтому мы с Ллойдом Остином (министр обороны США – 24 Канал) это проговаривали, чтобы не было заместителей. Можно это сделать, принципиального значения не будет, потому "Рамштайнов" 11.



Заседание "Рамштайн" / Милитарный

Как правило, два очных, один – онлайн. Они чередуются. Один – на базе "Рамштайн", один – онлайн, один – в Брюсселе. Потому что когда в Брюсселе, там очень часто проходят министериумы министров обороны стран НАТО.

Так что "Рамштайн" не может потерять свой вес и значение, потому что задача меняется, идет прогресс. Мы с вами получили оружие. Если не считать остаток – самолеты и определенные средства поражения, мы имеем почти что, хотели бы иметь. То есть, как я всегда шучу, мой wish-лист к Санте почти заполнен.

Но содержание этого вооружения и техники – это вопрос. Запчасти, поддержка в рабочем состоянии, восстановление после боевых действий – это серьезный вызов. Этот вызов мы не сможем преодолеть сами, а только вместе с партнерами, их индустрией.

Поэтому ставится задача – увеличить количество запчастей для танков, артиллерии, новые стволы для артпушек, больше снарядов, мин и т.д.

Кстати, об этом всегда говорят на "Рамштайне" не только министры обороны, а Йенс Столтенберг как генсек НАТО, Жозеп Боррель как представитель ЕС. Это очень высокий уровень диалога, который каждый раз дает нам с вами плюсы. Поэтому я прошу воспринимать Рамштайн как очень серьезную площадку.

Известна ли уже дата следующего "Рамштайна"?

Известна. Ориентировочно это будет неделя с 18 сентября. Он будет очный, офлайн. На авиабазе Рамштайн”.

Можем ли мы говорить, какие там будут ключевые вопросы в обсуждении?

На самом деле, ключевые вопросы я могу вам сейчас озвучить, потому что принципиально они особо не изменятся. Все равно приоритетом для нас остается противовоздушная оборона со всеми ее составляющими. Больше систем – больше ракет, радаров. Также авиация как часть противовоздушной обороны.

Второе дело – это артиллерия и амуниция к ней, боеприпасы.

Третья вещь – это, как я говорю, "стальной кулак" – бронетехника всех видов: от бронетранспортеров, броневиков, танков, бронированных Медеваков – автомобиль для эвакуации раненых, и все виды запчастей к ним.

Следующее дело – мы с вами работаем над будущей концепцией Сил обороны Украины. Это значит, что наши партнеры должны понимать, как им долгий горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства.

Они будут нас поддерживать, но каждая страна должна понимать, в чем. Если, допустим, у нас 2 типа Leopard: Leopard 1 и Leopard 2. Что это значит? А это значит, что на базе Leopard 1 на его шасси ездит Gepard, бронированная машина Marder. То есть, кто-то должен ремонтировать, обслуживать. Leopard 2 тоже кто-то должен обслуживать.

Итак, комплекс всех этих вещей и подготовка наших военнослужащих, обновление и формирование новых бригад (темы, которые будут подниматься на "Рамштайне – 24 Канал").

Спасибо партнерам, что они дают нам такую возможность. Практически во всех странах идет подготовка либо с конкретными видами оружия и техники, либо обычная подготовка молодого бойца от окопа, тактической медицины, оказания помощи, штурм окопов и т.д.

Разочарованы ли партнеры темпами контрнаступления

По данным Кильского университета, количество объявленной помощи от западных партнеров, если сравнивать весенний и зимний периоды, снизилось за период весны. Это учитывая, что нас активно готовили к контрнаступлению. Кроме того, там аналитики заявляют, что за 2023 год Украина получила только более половины обещанного. Можно ли сказать, что эти данные истинны и что это тенденция?

Я не готов прокомментировать, не знаком с этими данными, и нужно их проверять. Могу сказать, что я соглашаюсь, что идет такой волатильный подход. Потому что то, что было задекларировано – поставили и оно уже у нас. Оно там сразу было на пике, если сосчитать в деньгах. И оно стало применяться.

Далее следует поддержка. Она стоит дешевле: запчасти, боеприпасы и т.д. Какая-то очередная волна. Мне тяжело это комментировать. Кажется, не совсем релевантно. Могу сказать одно: это точно не пессимистический прогноз, потому что в денежном исчислении никто из партнеров не провалился вниз. Просто у многих партнеров какого-то оружия уже нет.

Особенно наши очень дружеские, братские страны: Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Польша. Они многое отдали. В процентном смысле от их ВВП они – чемпионы. Но у них не такие бюджеты, как в США, Великобритании, Германии или Франции, потому что они чемпионы по объему в деньгах.

Но в процентах эти маленькие страны будут чемпионами. Они отдают все, что могут, потому что верят в нашу победу. Надо победить врага на поле боя. А враг для них всех – Россия. Потому здесь так нельзя мерить.

В то же время они сегодня запустили инвестиции в производство, гуманитарную помощь, госпитали. Каждый делает, что может. Потому нет, скептически точно не хочу оценивать эти данные.

То есть тренда на понижение западной помощи нет?

Точно нет. Даже сейчас есть официальные сообщения, что США в лице президента уже обратились к их представительному органу об увеличении финансовой поддержки в этом году. Все живут в бюджетных пониманиях.

Также не забывайте: сейчас лето, парламентские каникулы. Конечно, никакие решения не принимались. Сейчас начнется осень – возродится политическая активность парламентов, принимающих те или иные решения.

Кроме того, у них всех начнется внутренний бюджетный процесс, где они будут принимать решения, сколько денег они должны заложить в свою оборонную способность и помощь Украине на следующий год.

Почему важен "Рамштайн", который будет осенью? Потому что мы будем коммуницировать о нашем видении будущего и на последующие годы, чтобы наши партнеры тоже это от нас услышали, оценили, где они готовы быть с нами дальше, и заложили это в свои бюджетные планы.

За последние месяцы было множество публикаций, заявлений в Украине и на Западе по поводу нашего контрнаступления. Одни говорят, вроде бы контрнаступление медленное, наши партнеры якобы разочарованы из-за этого. Другие писали, мол, Украина учла ошибки, якобы допущенные во время наступательной операции, изменила тактику и сейчас стоит ожидать более масштабных действий. Третьи говорят, что все двигается по плану. Что происходит на самом деле?

Сначала я пытался в основном читать, что пишет народ. Потом понял, что это совершенно не имеет ничего общего с реальностью, и перестал это читать.

Могу сказать, что когда я на моем уровне общаюсь с партнерами – а это министры обороны стран, начальники генеральных штабов, советники, заместители, бывая в делегации с нашим президентом, лидерами стран и находясь на этих двусторонних встречах – ни разу нигде не прозвучало, что они разочарованы, плохо думают. Это не так.

Кто бы что вам ни говорил, какое бы западное важное издание об этом не написало. Это – чушь, вымышленные сплетни. Все, кто имеет отношение к войне, ясно понимают, что это война. А не сериал, мол, я хочу, чтобы все было по сценарию, голливудскому сюжету. Теперь вот будет победа, последнее слово героя, но он не умрет. Так не бывает.

У нас очень мощный враг с мощной системой обороны, которую он выстроил, пока мы с вами готовились. Все говорили о нашем контрнаступлении, все следили, как мы идем. Все хотят, чтобы мы рассказали, куда мы зашли и что взяли.

Но согласитесь, и украинское военно-политическое руководство своими заявлениями подогревало эту тему.

Мы своими заявлениями как раз всегда говорили: "Народ, мы делаем свои военные дела, давайте не вмешиваться в них. Наша задача – обеспечить Силы обороны максимальным количеством оружия, техники". То, что мы делали публично – для коммуникации с нашими партнерами по поводу наших потребностей.

Речь идет об ускорении, увеличении, улучшении и принятии политических решений, когда они еще сомневались, что нам дать, а что – нет. Но мы никогда не говорили, что вот завтра мы скоро все сделаем. Это не так.

Люди путают две операции, пытаются объединить их: Херсонскую и Харьковскую. Потому что Харьковская была очень быстрая, а Херсонская – медленная. Но, слава Богу, обе были успешными. Просто вспомните, что Херсон происходил несколько месяцев, готовился, делался. Потому что ключевая ценность для нас с вами – это жизнь наших военнослужащих, защитников и защитниц. В отличие от россиян, которых используют как "пушечное мясо".



ВСУ устанавливают флаг на освобожденной Херсонщине / Андрей Ермак

Мы – не советская армия времен Жукова Второй мировой войны, которые только на освобождение Изюма, как мне рассказывал генерал Валерий Залужный, положили полтора миллиона душ в землю. Только на освобождение Изюма от немцев.

Мы так не воюем. Мы сражаемся с пониманием, с маневром, с задачей огневого поражения, использованием преимуществ техники. Но если там плотно заминированы поля, то ребята ночью их пешком понемногу разминируют. Чтобы не потерять технику и собратьев. Поэтому мы двигаемся так, как разрешают обстоятельства. Но главное – мы двигаемся вперед.

Война в Украине беспрецедентно изменит мир

Сейчас можно все больше увидеть сравнения нашей войны с Первой мировой войной. Военные эксперты называют то, что сейчас происходит на фронте, окопной войной на истощение. Первая мировая война длилась 4 года. На ваш взгляд, мы сейчас в нашей войне на какой стадии находимся: в начале, в середине или ближе к концу?

Я не отвечу вам на вопрос, где мы сейчас находимся. Я не военный, мне действительно трудно судить. Но я могу сказать, что в моих коммуникациях с нашими командирами, начиная от Главкома, его команды и заканчивая командирами бригад, они сравнивают эту войну со Второй мировой, не с Первой.

Потому что во Второй мировой войне уже была мощная артиллерия, мощные танки, бронированные машины, средства поражения и окопная война в частности. Самое страшное – был привлечен огромный человеческий ресурс, и линия фронта была огромной. То же происходит и сейчас.

Если подумать, то за последние 80 лет никакой похожей войны на свете не было. А сюда еще накладываются не только признаки классической войны, но и современные технологии. Во Второй мировой не было никаких дронов, аэроразведки и такого плотного минирования. Поэтому это такой фьюжн Второй мировой и войны будущего.

Все будущие войны уже не будут такими конвенционными – они будут войнами технологий, войнами дронов и так далее.

Поэтому сегодня, когда мы думаем о Future Force Concept – концепции наших будущих Сил обороны, мы уже говорим о том, что даже в вузах нужно готовить совсем других специалистов: аэроразведчиков, пилотов дронов и не только летающих. Но и ползающих, скачущих, ныряющих. Инженеров, которые будут их создавать, обслуживать.

Министр образования уже анонсировал, что школьников будут обучать управлению дронами, а сейчас ведется работа по составлению программы.

Мы уже говорим об этом с коллегами, членами правительства. В этом нашем "коллективе единомышленников" не только министр образования, но и министр стратегической промышленности, министр спорта, министр ветеранов, министр финансов. Практически каждый министр думает над этим со своей точки зрения.

А вот сказать, где мы с вами находимся, очень сложно. Но вспомним, где мы были в марте 2022 года, когда был полуокруженный Киев, полуокруженный Харьков, Черниговщина, Сумщина, остров Змеиный. Мы с вами деоккупировали очень много территорий. Что-то было быстрее, что-то медленнее. В общем, это тяжело.

Я недавно общался с военными, они опросили некоторых пленных россиян. Под влиянием пропаганды у некоторых, в основном десантников, складывается такое мнение: это как Афганистан, во время пребывания там контингента Советского Союза, они имеют какую-то интернациональную обязанность. Они действительно думают, что делают какое-нибудь полезное, благородное дело.

А эта война завершится, когда что-то будет меняться в головах и там. Сейчас это сложно спрогнозировать. Мое личное чувство, что это будет неожиданно. За 30 лет развития Украины Вооруженные Силы не имели такого количества современного оружия, мы и мечтать не могли, что нам его дадут. Сама война – открытая ее часть с 2022 года – сделала для этого толчок.

Сегодня мы не успеваем документально оформить оружие, военную технику, которую предоставляют партнеры. Но мы ее сразу берём в эксплуатацию. Это тысячи единиц разного вооружения, которого у нас никогда не было. Это не шаг – это скачок, прогресс. Партнеры уже начинают осознавать, что мы действительно восточный щит Европы, НАТО.

Только сейчас начинают это осознавать?

Да. Я им об этом говорил с первых дней, но они этого не воспринимали. Так же, как они не воспринимали, что Киев за три дня не упадет. Они же были убеждены, что Киев захватят через три дня, а Украину – через неделю, и дальше будет партизанская война. Их разведка, аналитики рассказывали об этом. И потому нам с вами не давали современного оружия, кроме чисто партизанского, стрелкового оружия.

Серьезное оружие стали давать, когда увидели, что мы будем биться до последнего. Я им объяснил в чем отличие. Мы – европейцы, и они – европейцы, у нас общие потребности и ценности, но есть приоритетные. Подавляющее большинство европейцев, когда сравнивают ценности "свобода, воля или безопасность", выберут безопасность и потеряют свободу.

Вспомните о Второй мировой войне. Гитлер вошел в столицу многих стран без сопротивления. Вроде бы главное для них – просто выжить. И это они рассказывают сегодня нашим беженцам, мол, почему вы не сдаетесь?

А мы с вами, ген нашей нации, при выборе "воля, свобода или безопасность" – выберем волю и свободу, жертвуя безопасностью, поэтому у нас бьется каждый.

В первые дни бабушки заливали "коктейли Молотова", а внуки готовы были стрелять, записывались добровольцами. В первые 2 дня в терробороне автоматы выдавались из КАМАЗов. Это же факт, может кто-то уже забыл. Я – нет.

Вторую часть интервью с министром обороны Алексеем Резниковым вскоре читайте на сайте 24 Канала.