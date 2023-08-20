Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров выложил в своих соцсетях видео с Владимиром Зеленским. На кадрах украинский лидер побывал внутри одного из истребителей F-16.
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Украинский лидер заслушал брифинг по F-16 и осмотрел эти самолеты. На кадрах рядом с ним можно увидеть командующего Королевскими ВВС Нидерландов генерал-лейтенанта Андре Штюера.
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Штюер зачитал нашему президенту информацию об эксплуатации и техническом обслуживании этих истребителей. После этого Зеленский осмотрел два самолета в ангаре. Также он поднялся в кабину пилота одного из F-16 и ознакомился с его оборудованием.
Зеленский сидит в кабине пилота F-16: видео Сергея Никифорова
Вместе с ним на базе был нидерландский премьер-министр Марк Рютте. В ОП поделились нарезкой кадров с рабочего визита Зеленского. На них можно увидеть, что Нидерланды устроили украинскому лидеру теплую встречу. Глава правительства обнял Зеленского и крепко пожал ему руку. Также его приветствовали и другие представители страны. Рютте пообщался в кабинете с главой государства, а затем отвел его к истребителям, в которых так нуждается Украина для более эффективного противостояния российской агрессии.
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Что сказал Зеленский о F-16
- В ходе своего визита в Нидерланды президент Украины заявил, что эти истребители будут в нашем небе. Свой разговор с Рютте он назвал прорывной договоренностью.
- Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства и его страну. Также он поблагодарил всех, кто помогает Украине во время полномасштабного вторжения России.
- Впоследствии глава государства сообщил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Однако это произойдет не сразу, а по окончании учений наших пилотов и инженеров. Зеленский намекнул, что будут еще самолеты. По его словам, это только начало.