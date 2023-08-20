Количество самолетов F-16, которую планируют передать наши союзники, абсолютно достаточно, чтобы бороться с российской авиацией. Подробнее о первых задачах для западных истребителей 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Смотрите также Будут в украинском небе, – Зеленский заявил о "прорывной договоренности" по F-16

Чем станут полезны F-16

Только Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 – это более 3 эскадрилий. Их передадут после обучения украинским пилотам. Есть вероятность, что некоторые двухместные самолеты предоставят непосредственно для этих тренировок уже в Украине.

Этого достаточно. Не исключаю, что это будет поэтапная передача, но сразу и такое количество – это лучше, чем можно было ожидать. Еще и от одной страны,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Заметим, что в авиационной коалиции вместе с Нидерландами есть еще 10 стран, из которых 3 могут прислать Украине истребители. Такое количество самолетов может существенно изменить ситуацию на фронте.

"Таким образом, мы сможем противодействовать российской авиации, фронтовым бомбардировщикам, использующим планирующие бомбы", – отметил военный обозреватель.

Обычно россияне наносят удары примерно в 30 километрах от линии боестолкновения. Если наши военные будут использовать F-16 с авиационными ракетными комплексами типа AIM-120 AMRAAM, безусловно, удастся противодействовать российской авиации на больших расстояниях, чем они могут отходить.

Александр Коваленко о первых задачах для F-16: смотрите видео

Украине предоставят F-16: что известно