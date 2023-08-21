Зважаючи на значну вартість модифікації F-16, можна вважати, що їх фактично перезібрали повністю. Детальніше про можливу модифікацію винищувачів для України 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце.

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Яку модифікацію F-16 можуть надати Україні

Частину з 60 літаків F-16 планують надати у відповідні навчальні центри, які здійснюватимуть підготовку українських пілотів. Тож протягом етапу навчання, не всі оголошені літаки потраплять на поле бою.

В майбутньому, коли Україна матиме власний центр для навчання пілотів, всі літаки перемістять на територію нашої країни.

Нідерланди та Данія на озброєнні мають F-16 модифікації Block 20 – це літак, який виготовлявся в 70 – 80-х роках. У 2000-х роках він пройшов глибоку модернізацію, вартість якої скала ¼ вартості літака. Можна говорити, що фактично цей літак був перезібраний,

– зазначив Богдан Долінце.

За характеристиками ця модернізація прирівнюється до літака F-16 Block 50/52 серії C/D. Якщо говорити про ключові відмінності, то літак отримав потужний радар, який здатний вести одночасно 5 – 7 цілей. Зокрема, супроводжувати їхнє ураження.

Порівнюючи з радянськими МіГами, він здатний вести одночасно вести до 10 цілей, але при цьому супроводжувати на ураження лише 1 ціль.

"Крім того, остання модифікація розширена з точки зору можливості використання відповідного озброєння "повітря-повітря", "земля-земля". Фактично на цю машину дозволили розширити спектр всіх видів озброєння, передбачених для літаків типу F-16", – зауважив авіаційний експерт.

Мовиться зокрема про ракети, які можуть знищувати повітряні, наземні та радіолокаційні цілі. Це, наприклад, керовані авіабомби JDAM. При цьому варто зрозуміти, що на початках Україні не нададуть увесь спектр озброєння.

Богдан Долінце про можливу модифікацію F-16, яку отримає Україна: дивитись відео

Навчання на літаках F-16: що відомо