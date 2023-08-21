Напередодні очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що 70 українців перебувають на території її країни та проходять навчання. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що серед тих 70 українців не всі пілоти, пише 24 Канал.

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Хто відправився на навчання у Данію

"Авіація – це величезний колектив. Є ті, що виконують польоти, а є ті, що їх забезпечують. Це теж дуже велика армія людей. Ми їх називаємо авіатори", – сказав Ігнат.

Представник Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що авіаторам теж треба навчатися обслуговувати західну техніку, щоб забезпечувати польоти.

Раніше командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що в Данію відправилися льотчики, які завершили навчання у 2016 та 2023 років. Ігнат пояснив, що в Данію відправилася перша хвиля пілотів, яка там буде відразу перенавчатися на літаках F-16.

Інша група молодих пілотів, які нещодавно випустилися, навчатимуться у Великій Британії за дещо довшою програмою – приблизно до 2 років. Вони будуть проходити базову підготовку англійською мовою, легкомоторну техніку західну з пересадкою потім на винищувачі.

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