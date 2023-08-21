Накануне глава правительства Дании Мэтте Фредериксен заявила, что 70 украинцев находятся на территории ее страны и проходят обучение. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что среди тех 70 украинцев не все пилоты, пишет 24 Канал.

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Кто отправился на обучение в Данию

"Авиация – это огромный коллектив. Есть те, что выполняют полеты, а есть те, что их обеспечивают. Это тоже очень большая армия людей. Мы их называем авиаторы", – сказал Игнат.

Представитель Воздушных Сил ВСУ отметил, что авиаторам тоже нужно учиться обслуживать западную технику, чтобы обеспечивать полеты.

Ранее командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что в Данию отправились летчики, которые завершили обучение в 2016 и 2023 годах. Игнат объяснил, что в Данию отправилась первая волна пилотов, которая там будет сразу переучиваться на самолетах F-16.

Другая группа молодых пилотов, недавно выпустившихся, будут обучаться в Великобритании по более длинной программе – примерно до 2 лет. Они будут проходить базовую подготовку на английском языке, легкомоторную западную технику с пересадкой затем на истребителе.

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