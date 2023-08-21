Як виявилося F-16 вже сідали на українську землю, а наші пілоти літали на них. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що це відбувалося ще до повномасштабної війни.

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F-16 вперше були в Україні під час Євро

За словами Ігната, окремі західні ЗМІ неправильно переклали інформацію про перші візити західних винищувачів до України. Насправді, вони прилітали до нас у далекому 2012 році. Під час забезпечення Євро-2012 F-16 були на аеродромі Миргород Полтавської області. Сідали на наші злітні смуги і почувалися на них добре. І наші пілоти мали можливість покерувати. Брали ручку правління на себе вже в небі, заявив Ігнат.

А у 2018 році на аеродромі в Староконстянтинові Хмельницької області сідали F-15. І українські пілоти теж могли політати на них.

F-16 здатні змінити хід війни

Наразі вже ухвалені рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Треба чекати їх реалізації. Ігнат зауважив, що ці літаки здатні змінити перебіг війни, тобто дадуть те, що Україні потрібно найбільше – перевагу в повітрі на окупованих територіях. Наразі на цих територіях спокійно почуваються 8-9 російських винищувачів, кидають авіабомби, пускають авіаційні ракети. Після передачі F-16 їм не вдасться цього робити.

Перевага в повітрі – це ключ для успіху на землі,

– наголосив Ігнат.

Україна спроможна захистити F-16

Чимало дискусій було з приводу того, чи підходить злітно-посадкові смуги українських аеродромів для західних літаків. Як зазначив речник Повітряних Сил, більшість злітних смуг наших військових аеродромів зроблені штучно: з так званих бетонних плит, між якими є відповідні шви – їх треба загладжувати. Якщо підготувати належним чином ці смуги, то в принципі жодних проблем для посадки F-16 не повинно бути.

Хіба що F-16 має низько розташований повітрезабірник, який може засмоктувати сторонні предмети. Це небезпечно. Для цього треба тримати в чистоті злітно-посадкову смугу.

Також слід врахувати, що раніше F-16 сідали в Україні у більш-менш мирний час. А ось під час війни, окрім доглянутих смуг, треба робити іншу логістику та інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати винищувачі, і робити все для того, аби ворог не зміг їх знищувати на наших аеродромах.

Це питання багато піднімається в західних ЗМІ. Як, мовляв, ви будете захищати цю техніку від ударів ракет та бомб. Ігнат вважає, що в України є спроможності захистити свої літаки. До цих пір вона навчилася оберігати свої МіГи і Су. Так само оберігатимемо і американські винищувачі, наголосив Ігнат.

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