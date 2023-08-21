Как оказалось, F-16 уже садились на украинскую землю, а наши пилоты летали на них. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что это происходило еще до полномасштабной войны.

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F-16 впервые были в Украине во время Евро

По словам Игната, отдельные западные СМИ неправильно перевели информацию о первых визитах западных истребителей в Украину. На самом деле они прилетали к нам в далеком 2012 году. Во время обеспечения Евро-2012 F-16 были на аэродроме Миргород Полтавской области. Садились на наши взлетные полосы и чувствовали себя хорошо. И наши пилоты имели возможность поуправлять. Брали ручку правления на себя уже в небе, заявил Игнат.

А в 2018 году на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области садились F-15. И украинские пилоты тоже могли полетать на них.

F-16 способны изменить ход войны

Уже приняты решения о передаче Украине истребителей F-16. Надо ждать их реализации. Игнат отметил, что эти самолеты способны изменить ход войны, то есть дадут то, что Украине нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях. На этих территориях спокойно чувствуют себя 8–9 российских истребителей, бросают авиабомбы, пускают авиационные ракеты. После передачи F-16 им не удастся этого делать.

Преимущество в воздухе – это ключ для успеха на земле,

– подчеркнул Игнат.

Украина способна защитить F-16

Немало дискуссий было по поводу того, подходят ли взлетно-посадочные полосы украинских аэродромов для западных самолетов. Как отметил спикер Воздушных Сил, большинство взлетных полос наших военных аэродромов сделаны искусственно: из так называемых бетонных плит, между которыми есть соответствующие швы – их нужно заглаживать. Если подготовить должным образом эти полосы, то в принципе никаких проблем посадки F-16 не должно быть.

Разве что F-16 имеет низко расположенный воздухозаборник, который может засасывать посторонние предметы. Это небезопасно. Для этого нужно содержать в чистоте взлетно-посадочную полосу.

Также следует учесть, что ранее F-16 садились в Украине в более или менее мирное время. А вот во время войны кроме ухоженных полос нужно делать другую логистику и инфраструктуру, которая в условиях боевых действий будет защищать истребители, и делать все для того, чтобы враг не смог их уничтожать на наших аэродромах.

Этот вопрос много поднимается в западных СМИ. Как, мол, вы будете защищать эту технику от ударов ракет и бомб. Игнат считает, что у Украины есть возможности защитить свои самолеты. До сих пор она научилась оберегать свои МиГи и Су. Так же будем оберегать и американские истребители, подчеркнул Игнат.

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