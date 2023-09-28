Про це на пресконференції заявила речниця Міністерства оборони США Сібрина Сінгх. Вона наголосила, що всі навчання проходять в американському штаті Техас, передає 24 Канал.

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Українські пілоти розпочали тренування на літаках

Сінгх наголосила, що наразі наші пілоти проходять фахові курси з англійської мови. Кількість пілотів, які почали підготовку, вона не назвала.

Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків,

– зазначила речниця Пентагону.

Варто зазначити, що після закінчення цих мовних курсів українські пілоти, ймовірно, розпочнуть спеціалізовані навчання на винищувачах F-16 в штаті Аризона у Сполучених Штатах.

Зверніть увагу! Журналісти видання The New York Times з посиланням на високопоставлене джерело зазначили, що пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну підготовку в Аризоні.

Як вплине шатдаун в США на навчання українських пілотів

Водночас речниця Пентагону Сібрина Сінгх зауважила, що події шатдауну у США, тобто тимчасове призупинення роботи федеральних органів у США може також вплинути й на навчання українських пілотів і обслуговувального персоналу літаків F-16. Адже цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку через шатдаун.

Зрештою Сінгх запевнила, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.

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