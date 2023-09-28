Про це на пресконференції заявила речниця Міністерства оборони США Сібрина Сінгх. Вона наголосила, що всі навчання проходять в американському штаті Техас, передає 24 Канал.
До теми Скорочує тривалість підготовки за кордоном: як пілоти в Україні адаптуються до F-16
Українські пілоти розпочали тренування на літаках
Сінгх наголосила, що наразі наші пілоти проходять фахові курси з англійської мови. Кількість пілотів, які почали підготовку, вона не назвала.
Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків,
– зазначила речниця Пентагону.
Варто зазначити, що після закінчення цих мовних курсів українські пілоти, ймовірно, розпочнуть спеціалізовані навчання на винищувачах F-16 в штаті Аризона у Сполучених Штатах.
Як вплине шатдаун в США на навчання українських пілотів
Водночас речниця Пентагону Сібрина Сінгх зауважила, що події шатдауну у США, тобто тимчасове призупинення роботи федеральних органів у США може також вплинути й на навчання українських пілотів і обслуговувального персоналу літаків F-16. Адже цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку через шатдаун.
Зрештою Сінгх запевнила, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.
Раніше Ігнат розповідав, на якому етапі навчання перебувають пілоти
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що частина українських пілотів проходить навчання на винищувачах західного зразка за кордоном, а інша частина – на батьківщині. Зокрема, в інших країнах наші льотчики тренуються на авіатренажерах, а в Україні – на авіасимуляторах.
- Ігнат зазначив, що в планах українських військових також отримати авіатренажери. Ба більше, він прагне, щоб у кожній бригаді Повітряних сил були подібні авіатренажери.
- Крім цього, міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен наголосила, що винищувачі F-16 наша держава зможе отримати після того, як пройдуть усі навчання пілоти. Наразі партнери оцінюють терміни передачі винищувачів від шести до восьми місяців.