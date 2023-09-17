Украина получит от союзников 61 истребитель соответствующего типа. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 существенно сдвинулся с места.
Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
Процесс не стоял на месте
По словам Игната, он не может вдаваться в детали относительно того, где пройдут обучение, сколько пилотов получат навыки и сколько самолетов получит Украина, хотя вопросов об этом очень много.
Не каждое государство хочет особо детализировать процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку,
– сказал он.
Игнат также рассказал, что дальше будут об этом сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. В то же время, по его словам, география присоединяющихся к авиационной коалиции стран увеличивается.
Обучение украинских пилотов на F-16
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в сентябре на авиабазе в Техасе начнется "языковая" подготовка наших пилотов и технического персонала к учениям на F-16. Украинских летчиков будут отправлять на обучение "волнами" для того чтобы часть из них продолжала выполнять боевые задания в Украине.
- Алексей Резников ответил на волнующий украинцев вопрос: когда наконец истребители F-16 появятся в нашем небе. Министр обороны подчеркнул: он думает, что Украина сможет применить истребители уже весной 2024 года. Кроме того, Резников привел аллегорию из трилогии "Властелин колец".
- Игнат отметил, что самолеты F-16 будут рассредоточены по всем аэродромам Украины. В случае воздушного нападения, "птицы" будут взлетать и уничтожать угрозу. Также самолеты обеспечат значительное преимущество на оккупированных территориях. Сегодня здесь господствует российская авиация. Вместо этого F-16 способен уничтожать российское ПВО. Самолеты F-16 помогут бороться и отгонять российскую авиацию, не давая применять управляемые авиабомбы и наносить удары по украинским наземным целям ракетами класса "воздух – поверхность".