Министр обороны подчеркнул: он считает, что Украина сможет применить истребители уже весной 2024 года. Кроме того, Резников привел аллегорию из трилогии "Властелин колец".

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В то время был вопрос, а почему же хоббиты не могли сесть на орлов и так легко доставить кольцо на огненную гору. Резников заметил, что на самом деле не могли. Все потому, что для успеха необходима была:

политическая воля по поводу предоставления орлов;

получение согласования от "правительств орлиных государств";

нужно было обеспечить орлиную инфраструктуру.

Кроме того, государства, имеющие орлов, все время говорили: "а зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона".

Связаны ли "орлы" с приближением каких-либо политических процессов

Резников отметил, что Украина ни разу не слышала от каких-либо государств аргументов: "у нас – выборы". Больше всего страны-союзницы не хотели создать у Кремля впечатление, что Запад вроде бы поднимает уровень эскалации. Чтобы страна-террористка не обиделась за "переход каких-нибудь красных линий". Потому что в ответ она якобы может сделать что-то плохое.

"Когда мы обсуждали, говорю: "Смотрите, какой еще вам нужно уровень эскалации продемонстрировать, если они убивают мирное население по всей Украине? Они же не военные цели поражают, они убивают детей в Мариуполе, в театре, они насиловали и убивали людей в Буче, Ирпене – вы все это увидели"", – заявил Резников.

Кроме того, аргументом был страх стран НАТО, что их вовлекут в войну. Резников подчеркнул, что не одно письмо обязательств написал, что их летальное оружие Украина не будет использовать на территории России. Только для освобождения временно оккупированных территорий Украины. Сначала это тоже беспокоило партнеров. В то же время, когда "Нептуном" в апреле 2022 года затопили крейсер "Москва", Украина получила "Гарпуны". Они помогли деоккупировать остров Змеиный.

На каком этапе подготовка воинов

Валерий Залужный сообщил, что часть украинских пилотов уже завершила подготовительные подходы. Это означает, что вскоре воины смогут перейти к летной подготовке на F-16.

"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – заявил Залужный.

Он поблагодарил правительство Дании и весь датский народ.