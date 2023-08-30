Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он говорил по телефону с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.

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Как дела у наших пилотов

В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.

– сообщил главнокомандующий.

Также с датскими партнерами договорились приступить к работе над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Валерий Залужный поблагодарил весь датский народ и правительство страны за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16.

Для пилотов F-16 создадут тренировочный центр

Это будет в Румынии. Эта страна, а также Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки лётчиков. На базе будут и обслуживать самолеты.

Об этом сообщила руководитель военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен в Толедо, где сейчас проходит неформальная встреча министров обороны стран ЕС.

По ее словам, "важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в борьбе против российской агрессии".

Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16,

– отметила министр обороны Нидерландов.

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Что известно о встрече в Толедо