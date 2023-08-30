Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он говорил по телефону с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.
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Как дела у наших пилотов
В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.
– сообщил главнокомандующий.
Также с датскими партнерами договорились приступить к работе над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.
Валерий Залужный поблагодарил весь датский народ и правительство страны за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16.
Для пилотов F-16 создадут тренировочный центр
Это будет в Румынии. Эта страна, а также Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки лётчиков. На базе будут и обслуживать самолеты.
Об этом сообщила руководитель военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен в Толедо, где сейчас проходит неформальная встреча министров обороны стран ЕС.
По ее словам, "важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в борьбе против российской агрессии".
Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16,
– отметила министр обороны Нидерландов.
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Что известно о встрече в Толедо
- Она началась 30 августа в Испании. На неформальном заседании Совета министров обороны ЕС говорят о продолжении военной поддержки Украины и укреплении оборонной промышленности ЕС.
- Жозеп Боррель после заседания министров обороны в Испании сообщил, что Евросоюз завершил тренировку 25 тысяч украинских военных. Ожидается, что к концу года цифра увеличится до 40 тысяч. Кроме того, до конца года лидеры государств – членов ЕС могут создать специальный фонд военной помощи для Украины.
- Возможный фонд помощи Украине будет создан на период с 2024 по 2027 годы – чтобы обеспечить постоянство военной поддержки. Он будет встроен в Европейский фонд мира и должен стать ключевым элементом долгосрочного вклада в безопасность Украины. Планируемый бюджет – около 5 миллиардов евро ежегодно.