Список обнародован на сайте немецкого правительства, передает 24 Канал. Большинство техники производится в Германии.

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Что известно о помощи

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов Федерального правительства по развитию потенциала безопасности", – отметили в правительстве ФРГ.

В пакет военной помощи от Германии вошли:

10 танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 разведывательных БПЛА Vector;

четыре транспортера танков HX81 и четыре полуприцепа к ним;

более 13 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;

полевой госпиталь.

Журналисты отметили, что это вторая партия обещанных Leopard 1A5, переданных Украине немецкой стороной совместно с Данией. В общей сложности ожидается 178 таких машин, однако правительство Германии согласовывает продажу Киеву дополнительных танков первой модели.

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Особенности оружия

БПЛА Vector – это легкий разведывательный беспилотник производства германской компании Quantum-Systems. Он имеет сменный модуль, позволяющий вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне. Также есть стабилизация и встроенный искусственный интеллект – это позволяет автоматически отслеживать объекты. Он может лететь 180 минут на 180 километров, выдерживает от -20 до +45 градусов.

Радар TRML-4D – это мобильный радар наблюдения за воздушным пространством Telefunken. Его тоже производят в Германии. 4D – это последняя модель, поставляемая с твердотельной антенной с активной фазированной антенной решеткой, которая не выдвигается и вращается. Радиус действия радара – 250 километров. Радар может обнаруживать труднодоступные воздушные цели – например, зависший в воздухе вертолет или маловысотные крылатые ракеты. Станция оборудована бортовым генератором электроэнергии.

Транспортер танков HX81 – это тяжелый тягач для быстрой перевозки тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard 2. Он имеет четырехместную кабину, которая может быть бронированной.

Помощь Украине продолжается

30 августа в Толедо происходит неформальное заседание Совета министров обороны ЕС. На нем говорят о продолжении военной поддержки Украины и укреплении оборонной промышленности ЕС.