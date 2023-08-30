Об этом заявил высокопоставленный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров обороны в Испании, передает корреспондент 24 Канала.

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Специальный фонд военной помощи

Верховный дипломат Евросоюза поделился, что во время министерского заседания к европейским коллегам присоединился министр обороны Украины Алексей Резников. Он представил обновленную информацию о ситуации на передовой и продолжении украинского контрнаступления.

Боррель заявил, что Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения своей агрессии и именно поэтому Украина нуждается в долгосрочной и устойчивой военной поддержке. В частности, дипломат предложил создать отдельный фонд для Украины.

Я предлагаю создать фонд помощи Украине на период с 2024 по 2027 год, чтобы обеспечить постоянство нашей военной поддержки. Этот фонд, который будет встроен в Европейский фонд мира, должен стать ключевым элементом долгосрочного вклада в безопасность Украины. Мы планируем выделить бюджет около 5 миллиардов евро ежегодно для этого фонда,

– сказал Боррель.

В четверг, 31 августа, этот вопрос обсудят министры иностранных дел в ходе неформальной встречи в Толедо. Верховный представитель Еврокомиссии надеется, что государства-члены ЕС достигнут договоренности к концу года.

Евросоюз продолжит тренировать украинских военных

Высокий представитель ЕС по иностранным делам сообщил, что тренировочная миссия Евросоюза уже подготовила 25 000 украинских солдат. К концу октября это число увеличится до 30 тысяч. Ожидается, что до конца этого года пройти тренировки смогут 40 тысяч военных. В ЕС рассматривают возможность приобщиться к обучению украинских пилотов.

"Мы приветствуем решение Нидерландов и Дании предоставить Украине самолеты F16. Мы изучим возможность того, как мы можем интегрировать эти модули подготовки пилотов F16 в нашу миссию. Наша миссия также должна иметь возможность внести свой вклад в подготовку пилотов для этих самолетов", – сказал Боррель во время пресс-конференции.

ЕС заключил контракты на закупку боеприпасов

Жозеп Боррель подчеркнул, что решение ЕС об обеспечении производства и поставке боеприпасов является важным шагом в поддержке Украины.

Европейская оборонная промышленность ведет переговоры по закупке боеприпасов калибра 155 миллиметров. Рамочные контракты уже подписаны, и сейчас страны-члены должны определить конкретные заказы, что придаст импульс развитию оборонной индустрии,

– сказал дипломат.

Отметим, что эта инициатива будет играть роль в усилении оборонной способности Украины и государств-членов ЕС.

Боррель о выходе России из зерновой сделки

Верховный дипломат ЕС Боррель также заявил, что решение Путина выйти из зернового соглашения будет иметь негативные последствия для всех стран.

"Это стало очень плохой новостью. Она будет иметь дестабилизационное влияние на весь мир и, к сожалению, коснется и нас. Мы должны продолжать обеспечивать средства и пути для экспорта украинского продовольствия из страны и выхода на международные рынки", – сказал представитель Еврокомиссии.