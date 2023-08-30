В частности, говорится о продолжении военной поддержки Украины, укреплении оборонной промышленности ЕС, а также военном перевороте в Габоне. Главные месседжи министров передает корреспондент 24 Канала.

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Усиление военной и финансовой поддержки для Украины

Открывая заседание, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что ключевым вопросом станет продолжение поддержки Украины.

Очевидно, что наша первая повестка дня касается конфликта в Украине, в котором Украина борется за свою независимость,

– сказал Жозеп Боррель.

Дипломат уверен, что все министры отметят необходимость продолжать поддерживать Украину и искать пути предоставления гарантий безопасности и стабильности, не только в самое тяжелое время войны, но и в долгосрочной перспективе, в том числе из-за финансовой поддержки.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Евросоюзу важно сохранить единство в поддержке Украины. Министерство выразило поддержку Испании, особенно в контексте обучения украинских военных в местной Академии пехоты.

Эта приверженность Испании к Украине является полной и абсолютной, и здесь у Толедо существует связь между украинскими бойцами, проходящими здесь подготовку, и гражданами, принявшими их с распростертыми объятиями,

– сказала Роблес.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что ее страна уже предоставила Украине более 1% ВВП помощи и призвала другие страны ЕС присоединиться к поддержке. Мурниеце подчеркнула, что сейчас Латвия сосредотачивает внимание на подготовке украинских военных в своей стране.

"Сегодня мы сосредоточены на подготовке украинских войск, и мы взяли на себя обязательство подготовить 3000 украинских военнослужащих в Латвии", – сказала глава Минобороны Латвии.

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что Болгария активно вовлекается в укрепление военно-технического сотрудничества с Украиной.

Мы вносим значительный вклад в обоих направлениях, оказывая поддержку Украине имеющейся военной техникой и боеприпасами, так и расширяя промышленную базу,

– отметил он.

Глава Минобороны Болгарии также заявил, что Европейский Союз должен использовать различные инструменты для поддержки Украины и ее борьбы за безопасность.

"Мы рассмотрим все эти инструменты, насколько они эффективны и где нам нужно дополнительно инвестировать в эти усилия в поддержку Украины", – подчеркнул Тагарев.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что для ее государства важно поддерживать Украину в условиях войны. Она также указала на конкретные шаги, которые Нидерланды вместе с Румынией предпринимают для поддержки Украины. По ее словам, этот шаг является положительным в процессе усиления противовоздушной обороны Украины.

Вчера Нидерланды и Румыния подписали письмо о намерениях с компанией "Локхид Мартин" обеспечить подготовку и техническое обслуживание истребителей F-16 в румынском учебном центре,

– сказала Оллонгрен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур акцентировал внимание на необходимости усилить усилия ЕС по оказанию помощи для Украины. По его словам, Евросоюз еще не предоставил Украине один миллион боеприпасов.

"Мы можем сделать больше и для этого у нас есть несколько вариантов. Во-первых, безусловно, мы должны порыться в наших запасах. Во-вторых, безусловно, мы должны посмотреть, насколько мы можем отремонтировать старые снаряды. И, в-третьих, если этого тоже не хватит, то нам нужно рассмотреть вариант закупки в третьих странах", – объяснил министр журналистам.

Кроме того, глава Минобороны Эстонии поддержал украинскую армию в контрнаступлении. По его словам, военные выполняют очень тяжелую работу, поскольку продвигаются сантиметр за сантиметром из-за большого количества мин.

Они (украинские военные – 24 Канал) делают определенный прогресс в направлении Токмака. Они пытаются взять город Токмак. Когда им это удастся, они смогут перерезать некоторые пути снабжения русской армии, что очень важно. Будем надеяться, что они добьются успеха, но давайте также понимать, что это очень тяжелая работа,

– подчеркнул Певкур.

Евросоюз будет производить более 1 миллиона боеприпасов ежегодно

Другим вопросом в повестке дня стало усиление оборонной промышленности и поддержки европейской безопасности. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что страны ЕС быстро определили правовое поле и завершают определение индустриальных проектов, направленных на развитие способностей промышленности для производства более 1 миллиона боеприпасов ежегодно.

"Мы обязались доставить один миллион боеприпасов в год, и одновременно развить наши промышленные способности, чтобы производить больше боеприпасов. Наша цель – быть способными производить более одного миллиона таких боеприпасов на ежегодной основе. Для этого мы будем использовать этот новый Акт, который был принятый нашими законотворцами в течение всего двух месяцев для отбора нужных проектов в Европе, чтобы помочь наверняка развить способности в производстве снарядов и всего остального", – сказал Бретон.

По словам еврокомиссара, процесс отбора проектов по развитию оборонной промышленности европейских стран, направленных на поддержку Украины, находится на завершающих этапах.

Бретон верит, что этот процесс пройдет быстро и ЕС сможет значительно усилить свои оборонные возможности для выполнения обязательств перед Украиной. Он подчеркнул, что Евросоюз остается в постоянном контакте с Украиной по поводу текущих потребностей и обязательств.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что Латвия также присоединяется к усилиям укрепления оборонной промышленности ЕС и поддержки Украины. Она подчеркнула, что они вносят свой вклад в производство боеприпасов большого калибра.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подчеркнул важность стратегических инвестиций в безопасность Европы и развития оборонной промышленности. Он поддержал идею повышения оборонных возможностей ЕС и обеспечения снабжения необходимыми боеприпасами.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил возмущение ограничениями по поставкам снарядов для Украины. Он отметил, что мощности на производство 1 миллиона снарядов в год могут быть недостаточными.

Даже когда мы сможем достичь к концу года или в начале следующего года мощности по производству 1 000 000 снарядов за один год, этого все равно будет недостаточно. Поскольку многие страны будут покупать снаряды для себя, некоторые отрасли будут продавать их третьим странам,

– объяснил министр.

Военный переворот в Габоне

Другим большим вопросом во время встречи будет развитие ситуации в странах африканского региона Сахель, в частности, в Нигере.

Представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что получил сообщение о разворачивающихся событиях в Габоне. В стране совершается новая попытка военного переворота.

Боррель воздержался от подробных комментариев по этой ситуации, поскольку информация продолжает поступать, однако он подчеркнул, что если отчеты о военном мятеже в Габоне подтвердятся, это может повлечь за собой новые угрозы стабильности в целом регионе.

Отметим! 31 августа состоится неформальное собрание Совета иностранных дел. Ожидается, что к заседанию присоединится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Поскольку обе встречи неформальны, конкретные решения будут приняты только на официальных совещаниях. Сейчас министры обмениваются мнениями и глубоко обсуждают вопросы.