Об этом сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент 24 канала из Брюсселя.

Обратите внимание Украина получит больше боеприпасов и ракет: Европарламент принял важное решение

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что в случае согласования государства-члены будут выделять до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины.

"Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работает очень хорошо и мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом внутри него с конкретным финансированием", – сказал дипломат журналистам в четверг.

Боррель отметил, что указанная сумма – это оценка потребностей и стоимости европейских долгосрочных обязательств безопасности перед Украиной. Сейчас министры обмениваются мнениями на этот счет. Вопрос будет подробно обсуждаться в конце августа на неформальной министерской встрече в Толедо.

Кроме того, Боррель осудил сорвание Россией "зернового соглашения" и призвал международное сообщество решительно отреагировать на "умышленную попытку уморить голодом население мира". Верховный дипломат также отметил, что тренировки украинской армии будут продолжены в рамках тренировочной миссии.

Какие страны больше всего помогают Украине

На первом месте – США. С начала 2022 года они предоставили 71 миллиард евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.

На втором месте – институты Евросоюза. Они пообещали выделить Украине 35 миллиардов евро. Третье место – Великобритания и Германия. Речь идет о сумме в размере 11 миллионов евро.

В то же время, если рассматривать статистику в проценте от ВВП, в топ-3 будут другие лидеры: