Об этом сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент 24 канала из Брюсселя.
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Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что в случае согласования государства-члены будут выделять до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины.
"Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работает очень хорошо и мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом внутри него с конкретным финансированием", – сказал дипломат журналистам в четверг.
Боррель отметил, что указанная сумма – это оценка потребностей и стоимости европейских долгосрочных обязательств безопасности перед Украиной. Сейчас министры обмениваются мнениями на этот счет. Вопрос будет подробно обсуждаться в конце августа на неформальной министерской встрече в Толедо.
Кроме того, Боррель осудил сорвание Россией "зернового соглашения" и призвал международное сообщество решительно отреагировать на "умышленную попытку уморить голодом население мира". Верховный дипломат также отметил, что тренировки украинской армии будут продолжены в рамках тренировочной миссии.
Какие страны больше всего помогают Украине
На первом месте – США. С начала 2022 года они предоставили 71 миллиард евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.
На втором месте – институты Евросоюза. Они пообещали выделить Украине 35 миллиардов евро. Третье место – Великобритания и Германия. Речь идет о сумме в размере 11 миллионов евро.
В то же время, если рассматривать статистику в проценте от ВВП, в топ-3 будут другие лидеры:
- Эстония – 1,3% от ВВП страны,
- Латвия – 1,1%,
- Литва – 1,0%.