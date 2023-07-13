Все для преодоления текущего дефицита, отметили в пресс-службе Европарламента. Об этом пишет 24 Канал.
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Доставку боеприпасов и ракет планируют ускорить
Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) преследует цель ускорить доставку боеприпасов и ракет в Украину и помочь государствам-членам пополнить свои арсеналы,
– подчеркнули в Европарламенте.
Добавили, что, вводя целевые меры, в частности финансирование в размере 500 миллионов евро, ASAP нацелен увеличить производственные мощности ЕС для устранения текущей нехватки оборонной продукции, такой как артиллерийские боеприпасы, ракеты и их компоненты.
Евродепутаты также настаивали на том, чтобы страны ЕС снабжали наше государство боеприпасами, финансируемыми согласно этому законодательству, без экспортных ограничений.
Сегодняшнее голосование знаменует собой еще один шаг вперед для безопасности и обороны Европы, а также в нашей несгибаемой поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Мы выполнили наиболее важный аспект закона: обеспечение большего количества боеприпасов для Украины. Это свидетельство солидарности Европы и нашей коллективной безопасности,
– подчеркнул руководитель переговорной группы Кристиан Бушой.
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Краткая справка о ASAP
- В Европарламенте напомнили, что ASAP является ответом на запрос Украины к ЕС относительно поставок артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и соглашение Совета от 20 марта 2023 года по предложению "три направления боеприпасов".
- Членам ЕС было предложено срочно передать нашему государству боеприпасы из своих собственных запасов.
- Также страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов.
- Последнее направление как раз направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности.