Хотя командующие уже начали намекать, что рвутся в бой освобождать украинские территории, неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в боевых действиях. Но в любом случае их возвращение повлияет на боеспособность украинского войска, по меньшей мере, с морально-волевой точки зрения. Об этом читайте в материале 24 Канала.

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Возвращение командиров обороны Мариуполя

О возвращении украинских командиров из Турции с утра 8 июля сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Уже вечером он прибыл во Львов, а вместе с ним:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова",

– командир "Азова", Святослав "Калина" Паламар – заместитель командира "Азова",

– заместитель командира "Азова", Олег "Апис" Хоменко – командир комендантской роты "Азова",

– командир комендантской роты "Азова", Сергей "Волына" Волынский – командир 36 отдельной бригады морской пехоты,

– командир 36 отдельной бригады морской пехоты, Денис Шлега – командир 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии.

До этого почти 10 месяцев украинские офицеры находились в засекреченном месте в Турции. Это было условием российской стороны, освободившей пленных под личные гарантии президента Раджепа Тайипа Эрдогана.

Он отпустил украинских офицеров после визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского. Как рассказал посол Украины Василий Бондар, Турция вернула командиров обороны Мариуполя без каких-либо условий.

России же об этом даже не сообщили. Кремль о возвращении украинских офицеров домой узнал только из новостей. Об этом уже заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Командиры рвутся в бой

По возвращении командиры обороны Мариуполя уже пообщались с журналистами во Львове. Пожалуй, больше всего украинцев интересует вопрос, будут ли офицеры участвовать в боевых действиях, в частности в наступлении, которое продолжается.

Денис "Редис" Прокопенко Командир "Азова" Я глубоко уверен, что армия – это командная работа. И с сегодняшнего дня вместе с вами мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово еще скажем в бою.

Важнейшим сегодня считает тот факт, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и продвигается вперед с каждым днем, освобождая украинские территории и уничтожая врага.

Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс. Чтобы война дошла до своего логического завершения,

– заявил Денис Прокопенко.

Впрочем, говорить о том, в каком формате освобожденные офицеры могут присоединиться к борьбе – пока рано. Также неизвестно, будет ли это в тех формированиях, в которых они находились на момент выхода из "Азовстали".

Так, например, "Азов" в начале 2023 года уже расширился до бригады. В настоящее время исполняет обязанности командира этого подразделения майор Богдан "Тавр" Кротевич, который во время обороны Мариуполя был командиром штаба полка "Азов".

Сергей Волынский во время тех событий был исполняющим обязанности командира 36 отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Билинского. В настоящее время бригадой командует полковник Виктор Сикоза.

Пресс-конференция командиров обороны Мариуполя: смотрите видео

Реакция "Азова" на освобождение командиров

За несколько дней до возвращения украинских офицеров 24 Канал как раз готовил материал о том, каким стал "Азов" после расширения до бригады. Об этом мы общались с исполняющим обязанности командира бригады Богданом Кротевичем.

Во время разговора он вспомнил своего командира – подполковника Дениса Прокопенко. Тавр говорил о том, как пребывание собратьев в плену, а командиров в Турции влияет на моральный дух бойцов.

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" Следует понимать, что при отсутствии командира "Азова" полковника Дениса Прокопенко подразделение не имеет той боеспособности, которой будет иметь с ним.

Когда же материал готовился к публикации, тогда и появилась новость, что командиры обороны Мариуполя возвращаются из Турции в Украину. На это событие Богдан Кротевич отреагировал в телеграме.

Мы ждали, мы готовились, мы воевали – делали все для этого. Это значительный процент будущей победы. Боеспособность бригады "Азов" напрямую зависит от командира и, несомненно, подполковник Денис Прокопенко – лучший,

– заявил нынешний командующий бригадой.

Он выразил убеждение, что Денис Прокопенко сделает все возможное и невозможное для того, чтобы победить в войне против России и вернуть всех находящихся в плену собратьев.

Также в телеграме опубликовали и официальный комментарий бригады "Азов". Там заверили, что бригада делала все возможное, чтобы вернуть командиров домой.

Само их присутствие рядом с подчиненными, их опыт и управленческие навыки существенно повысят боеспособность подразделения и укрепят его боевой дух,

– убеждены в "Азове".

Там также подчеркнули, что украинцы не имеют права забывать о том, что около 700 азовцев до сих пор находятся в российском плену.

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