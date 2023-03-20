На заседании Совета ЕС министры согласовали инициативу, которую выдвинул глава дипломатии Жозеп Боррель. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Ключевой фактор в войне: как Украина и Россия решают проблему дефицита боеприпасов

Министры иностранных дел ЕС достигли договоренности о плане поставки боеприпасов для Украины,

– сообщил Йозвяк.

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что согласованный министрами ЕС план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.

Что этому предшествовало

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что страны одобрят предложенное им предложение с тремя направлениями на общую сумму 2 миллиарда евро.

Ранее Боррель рассказывал, говорится о:

увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ,

совместные закупки европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов,

быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома, чтобы закрыть эти потребности.

Какие боеприпасы нужны Украине

Военные отмечают, что даже авиация сейчас не является определяющей в поединке с путинской Россией. Нынешняя война – война артиллерии, а значит, нужны как артиллерийские средства, так и боеприпасы к ним.

При этом необходимы не только знаменитые HIMARS или снаряды 155 калибра класса Excalibur. Понадобятся и обычные мины 60, 82, 120 калибров, снаряды 105, 120, 122 и 152 калибров.