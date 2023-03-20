На засіданні Ради ЄС міністри погодили ініціативу, яку висунув голова дипломатії Жозеп Боррель. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
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Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України,
– повідомив Джозвяк.
Що цьому передувало
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив, із трьома напрямками на загальну суму 2 мільярди євро.
Раніше Боррель розповідав, мовиться про:
- збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ,
- спільні закупівлі європейських держав та прискорення їх темпів для поповнення власних запасів,
- швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому, щоб закрити ці потреби.
Які боєприпаси потрібні Україні
Військові зазначають, що навіть авіація зараз не є визначальною у двобої з путінською Росією. Нинішня війна – війна артилерії, а це означає, що потрібні як артилерійські засоби, так і боєприпаси до них.
При цьому необхідні не лише славнозвісні HIMARS чи снаряди 155 калібру класу Excalibur. Знадобляться й звичайні міни 60, 82, 120 калібрів, снаряди 105, 120, 122 і 152 калібрів.