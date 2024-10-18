Кому нужно обращаться в ПФУ для перерасчета субсидии

В ПФУ должны обратиться граждане, у которых произошли изменения в составе домохозяйства. Если, учитывая новые обстоятельства, они будут иметь право на субсидию, помощь будет предоставлена, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Регионы "выживают по-своему": как Россия тратит средства на войну против Украины

Отметьте! Для людей, что в летний период имели не субсидию, а льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, перерасчет произойдет автоматически.

Также в ПФУ должны обратиться граждане, не получившие субсидию в неотапливаемый сезон, потому что имелась задолженность, которую погасили или оформили договор реструктуризации. На помощь могут рассчитывать и лица, что в судебном порядке оспаривают вопрос задолженности по уплате ЖКУ.

Автоматический перерасчет будет касаться большинства граждан. В том числе и тех, которые имели "нулевой" размер субсидии во время неотопительного сезона.

Обратите внимание! В некоторых случаях лица получают "нулевую" субсидию в летний период. Так может происходить из-за того, что их финансового обеспечения достаточно для самостоятельной оплаты коммуналки.