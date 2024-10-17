Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по экономике Максим Блан, заметив, что в регионах, где военного производства нет, гораздо больше людей идет воевать, чем в других. В общем большинство расходов идут на выплаты контрактникам, в России вопросов с, например, восстановлением инфраструктуры "нет".

Сколько Россия тратит на войну против Украины

Эксперт по экономике объяснил, что в тех регионах России, где нет военного производства, проблема решается тем, что часть населения просто идет воевать против Украины. То есть финансовая проблема решается благодаря человеческому ресурсу.

Это улучшает статистику и в регионе появляются деньги, которые идут на определенные расходы,

– отметил Блант.

По росту военных расходов, по словам эксперта по экономике, его переоценивать не стоит. Например, за лето 2024 года стоимость рекрута для министерства обороны страны-агрессора выросла в 2 – 2,5 раз. Поэтому не нужно говорить, что рост военных расходов в следующем году приведет к серьезным изменениям количества и качества военный возможностей России.

Обесцениваются рубли не только для населения, но и России. Цены растут, вместе с ними и военные расходы,

– отметил Блант.

Регионы страны-агрессора действительно страдают из-за этих расходов, особенно на выплаты контрактникам. Если говорить о межбюджетных трансфертах, то основные суммы, которые получают российские регионы идут именно контрактникам. Цифры огромные, ведь на выплаты за подписание контракта в десятки раз выделено средств больше, чем, например, на восстановление зданий.

Заметьте! Аналитики института изучения войны сообщили, что Кремль планирует увеличить расходы на оборону на 30 миллиардов, но скрывает это. Российские чиновники отмечают запланированных социальных расходах, избегая обсуждения увеличения оборонных расходов.

"Те регионы, которые хоть как-то могут себя обеспечить, пытаются это самостоятельно сделать. Те, которые имеют военное производство – живут относительно хорошо. Если раньше были бедными те регионы, которые не имели нефти, сейчас это те, которые не имеют военного производства", – добавил эксперт по экономике.