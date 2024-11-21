Как на это стоит реагировать Украине и ее союзникам, как и когда стоит говорить с Россией в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Могли ли россияне применить ракету Рубеж

В СМИ появляются сообщения, что в ночь на 21 ноября Россия могла ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".

Обратите внимание! Ракеты "Рубеж" в частности предназначены для доставки оружия массового поражения. Пока неизвестно, какое оснащение было в ракете, что ею нанесли удар по Днепру. Впрочем большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерное оснащение, в частности "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102.

Подоляк отметил, что подтверждения по этой атаке стоит ждать от военных, но о новой тактике России не говорится. Она продолжает практику уничтожения и запугивания гражданского населения.

Сейчас разведка наших партнеров говорит, что нет признаков подготовки к ядерному удару,

– отметил политик.

Почему Россия шантажирует

Россия продолжает нагнетать ситуацию о предоставлении Украине разрешения от западных партнеров на удары по России. Подоляк заметил, что запугивание и шантаж – неотъемлемая часть постоянной риторики России, поэтому Украине и миру стоит обращать внимание не на пустые разговоры, а на реальные действия, которые могут подавить Кремль:

партнерам стоит вкладываться в дальнобойное оружие для Украины, которого нужно много для уничтожения военных объектов врага и его логистики;

ограничить Россию в доходах, в частности забрать все компании с российского рынка и перестать закупать ряд товаров российского производства через страны-посредники;

перестать искать возможности, чтобы что-то попросить у Путина и вести с ним никакие непродуманные переговоры.

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О возможности переговоров с Кремлем и влиянии Трампа

Политик отметил, что для Украины недопустимо вести переговоры с Россией на ее условиях. А для того, чтобы Россия вела переговоры на условиях Украины, все 3 вышеупомянутых фактора должны работать и влиять на силы и способности агрессора.

Сегодня, когда появляются определенные публикации или определенные телефонные звонки – это стимулирует Россию продолжать считать, что у них достаточно ресурса, скажем так, досидеть до конца войны,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк убежден, что несмотря на опасения и готовность Украины к самым пессимистическим сценариям, Дональд Трамп с началом президентства не обнулит помощь Украине. Ведь последствия ударят, как по США, так и по всему миру:

диктатуры, вроде России, поймут, что могут начинать безосновательные войны против любого; Соединенные Штаты Америки потеряют свое влияние как глобального демократического игрока.

Может ли получить Украина ядерное оружие

На днях в издании Daily Mail вышла статья, где предположили, что для безопасности Украины США могут предоставить Украине ядерное оружие. Впрочем в Офисе Президента заверили, что Украина раз и навсегда хочет окончательно закончить войну и жить в безопасности, а для этого нужно не предоставление ядерного оружия, а уничтожение России как агрессора.

Будут ли люди сюда возвращаться, жить, строить карьеру, инвестировать, или это будет такая серая зона, где будут происходить различного типа военные провокации и т.д. Какое ядерное оружие? Сегодня есть возможность сделать то, что никто не мог представить раньше – обнулить репутацию, милитарные компоненты России, уничтожить российскую армию и Путина,

– резюмировал Подоляк.