Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс, объяснив, что речь идет об удержании части российских территорий. Больше об этом, пойдет ли Путин на переговоры и во что может перерасти война в ближайшее время – читайте далее в материале.

Важно Путин готов к мирным переговорам, но без территориальных уступок, – Reuters

Как Путин отреагирует на разрешение бить ATACMS по России

Президент США Джо Байден разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS. В Кремле угрожали уже глобальной войной. Как на это отреагируете?

Это решение назрело уже очень давно. Запад, в частности Штаты, с одной стороны, невероятно поддерживают Украину оборудованием и возможностями, но слишком часто были ограничения по передаче оружия. А также – ограничения относительно того, где его можно использовать.

Мы помним о длительной задержке с предоставлением основных боевых танков; долгую задержку с предоставлением истребителей F-16. Затем передали ракеты большой дальности, но они пришли с ограничениями на их использование. И эти ограничения не согласуются с обычными правилами вооруженных конфликтов. Украина имеет полное право наносить удары по военным целям России на основе самообороны.

И все же Запад предоставил это дальнобойное оружие. Но не позволял Украине использовать способом, который соответствует самообороне.

Как на это отреагирует Кремль?

Мы уже видели определенную реакцию, но не от самого Владимира Путина, а от других. Можно предсказать, как Путин отреагирует, по крайней мере, что он скажет. Он использует очень преувеличенные формулировки, что такие вещи являются началом Третьей мировой войны, и, мол, если Запад или США пойдут на такое, то это будет равнозначно более широкой войне против России.

Путин использовал такие угрожающие слова в течение последних трех лет, поэтому не стоит удивляться, если он сделает это снова. Но Путин постоянно демонстрирует неспособность по-настоящему подкрепить свои слова действиями. Очень часто это просто пустые угрозы, поэтому я не ожидаю существенных изменений в его стратегии. К сожалению, он, возможно, нанесет еще более мощный удар по Украине, но не думаю, что это кардинально изменит его действия на фронте.

Что он еще может сделать? Может попробовать "наказать" Запад другими способами. В прошлом он говорил об этом. Речь идет, например, о предоставлении своего оружия другим субъектам, которые представляют угрозу для Запада. К примеру, хуситам в Йемене.

Помогут ли Путину войска КНДР достичь его целей в Украине

Как вы можете оценить участие Северной Кореи в этой войне? До 100 тысяч солдат могут быть развернуты для поддержки России в Курской области. Как разрешение США на использование ATACMS может повлиять на участие войск Северной Кореи в этой битве?

Есть предположение, что решение президента Джо Байдена ослабить ограничения на использование оружия большой дальности является ответом на ведение войск Северной Кореи в Россию. Действительно ли это так? Трудно сказать. Но втягивание северокорейских войск в войну является существенным.

У вас будет более точная информация. Мне известно о 12 тысячах военных, которых уже ввели в Курскую область. В общем плане это очень малые цифры, если сравнивать с тем, сколько Россия развернула против Украины. Однако это важно со стратегической точки зрения. Это один из союзников России, который вмешался, чтобы поддержать Путина.

Конечно, Северная Корея уже на протяжении длительного времени поставляет России много оружия, но это первый случай, когда видим, как суверенное государство предоставляет войска для войны. Заявления из Кремля об эскалации из-за разрешения бить по России являются бессмысленными. Соединенные Штаты позволяют Украине осуществлять самооборону с помощью американского оружия, а Северная Корея вводит свои войска на поле боя.

Верите ли вы, что войска Северной Кореи могут помочь Путину достичь его целей в Украине?

Я не думаю, что мы должны недооценивать северокорейские войска. Они хорошо обучены, потому что Северная Корея угрожает войной Южной Корее. Они, несомненно, дисциплинированы и достаточно упорны в своем пылу. Не в последнюю очередь из-за того, что знают – если не будут воевать, то режим сделает неприятные вещи с ними и их семьями. Они мотивированы страхом.

Могут ли они быть лучше российских оккупантов? Да, я думаю, что они будут лучше россиян. Но как Россия интегрирует северокорейские силы на поле боя – еще надо выяснить. Языковые трудности можно преодолеть с помощью переводчиков. Но здесь более сложная ситуация, речь идет об интеграции возможностей, интеграции доктрины и подготовки.



Войска КНДР уже на Курщине / Getty Images

Эти силы не тренировались бок о бок. Это не то же, что объединить две страны НАТО и попросить их действовать вместе. Они уже имеют общие стандарты и протоколы. Так могут ли они влиять на низком тактическом уровне? Да, могут. Важно ли это со стратегической точки зрения? Да, важно. Но будет ли это иметь действительно значительное операционное влияние? Не уверен в этом.

Заставит ли Путина разрешение на удары по России к переговорам

Может ли разрешение США по использованию ударов по России кардинально изменить ход этой войны в пользу Украины?

Мы задавали себе такие вопросы каждый раз, когда ограничения ослаблялись. Я уже упоминал о предоставлении боевых танков, предоставлении истребителей F-16. Каждый раз, когда такие вещи случаются, мы задаем себе эти вопросы. И вы понимаете, что война – это об "оркестре", о разных инструментах. Ни одна единица техники не изменит коренным образом ландшафт войны. Так было с танками, так будет и со снятием ограничений на ATACMS.

Это не может кардинально изменить ход войны. Но, конечно, хорошо забрать такие бесполезные ограничения. Украина теперь сможет должным образом действовать в рамках самообороны, нанося глубокие удары по законным целям. Это создаст настоящие вызовы для россиян. Они пользовались этой ограниченностью, размещая военные объекты гораздо ближе к линии фронта, чем могли. Речь идет о логистических складах, узлах командования, пунктах управления. Все эти объекты теперь будут под угрозой.

Может ли это заставить Путина сесть за стол переговоров?

Хотелось бы, чтобы это было возможно. Но нет. Не считаю это вероятным. Точно не вследствие этого решения. Я уже говорил, что вряд ли предоставление или использование ATACMS принципиально изменит ход войны. Лучший способ заставить Путина вести переговоры – это создать лучшие условия на поле боя. Это должно означать изменение общей инициативы на фронте; вывод Украины на передний план и начало вытеснения России.

Президент Дональд Трамп вернется на должность в новом году и чем сильнее будет позиция Украины на поле боя в этот момент, тем будет лучше.

Может ли Трамп отменить решение Байдена

Повлияет ли такое решение Байдена относительно ударов по России на политику будущей администрации Трампа? Мы слышали планы о замораживании войны на нынешней линии фронта.

Не нужно слишком много гадать, что будет делать Трамп. Он непредсказуем. Уже есть много заявлений от людей, которые собираются работать в его команде, но пока он не придет на должность, до тех пор мы не узнаем его планы. Я уверен, что он захочет подробнее объяснить заявления о прекращении войны. Здесь не обязательно все будет в ущерб Украине.

Может быть, что он даже усилит поддержку Украины. Не нужно заранее все оценивать. Не стоит слишком обращать внимание на то, что он говорил во время избирательного процесса и перед вступлением в должность. Будет интересно. Трамп любит показывать себя как сильного лидера. Он унаследует ситуацию, в которой американское оружие используется на дальние дистанции для ударов по России.

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Захочет ли он немедленно отменить это разрешение? Не думаю, он захочет показать себя сильным человеком. Трамп не хочет казаться слабым; не захочет создавать условия, при которых Украина потерпит поражение на поле боя. Не думаю, что это эффективно сыграет на руку его нарративам. Надеюсь, что мы увидим более тонкий набор решений от Трампа, чем некоторые прогнозируют.

Если Дональд Трамп решит отменить это решение и вообще откажется от поддержки Украины, то это сделает его слабее на мировой арене?

Да. Это мое мнение, но кто знает, как будет на самом деле. Мое мнение заключается в том, что отмена этого решения сделает его слабым, а он не любит иметь такой вид.

У него, как и у всех политиков, огромное эго. Он не захочет выглядеть слабым; не захочет, чтобы над ним насмехались. Трамп захочет сделать что-то действительно стратегическое и изменить ход этой войны. Думаю, что ему будет трудно отменить такое решение, не выглядя слабым.

Как Дональд Трамп может усилить поддержку Украины, если он решит это сделать? Имеют ли США еще достаточно рычагов влияния на Путина? Какие жесткие варианты действий могут быть у Трампа, если он решит занять жесткую позицию в отношении Путина?

Позвольте мне подойти к этому с другой стороны. Чего он не захочет делать? Повторять то, что произошло с президентом Байденом в конце кампании в Афганистане, когда его заставили иметь слабый вид способом, в который американские военные и, соответственно, силы НАТО покинули Афганистан. Это было довольно позорно и неприятно для тех из нас, кто там служил. Это поставило афганцев в очень сложное положение.

Я уверен, что президент Трамп будет иметь это воспоминание в своей памяти. Несмотря на все его разговоры о том, чтобы закончить войну за один день, он не дурак. Он будет пытаться наработать способы скорейшего завершения войны в Украине, но не так, чтобы он имел слабый вид и не таким образом, чтобы подорвать американские интересы.

Несмотря на все разговоры о том, чтобы "сделать Америку снова великой", это не осуществляется через полностью независимую призму. Он знает, что место США в мире имеет значение. Он знает, что его репутация должна основываться на международных делах, что он должен найти способ ускорить завершение войны. Но я не думаю, что это автоматически означает условия, которые бы навредили Украине.

Что будет с войной в ближайшее время

Как вы оцениваете возможность создания демилитаризованной зоны вдоль линии фронта в Украине? Как вы относитесь к такой идее замораживания войны с военной зоной и даже наземным развертыванием британских, европейских войск для усиления этой демилитаризованной зоны на местах в Украине? Что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы, что Путин согласится с такой инициативой?

Первое, что я хочу сказать – с Путиным невозможно вести переговоры. Общаться возможно с тем, кто ведет переговоры с добрыми намерениями. Ни один разговор с Путиным не состоялся с добрыми намерениями, поэтому у меня есть беспокойство относительно идеи переговоров с ним. Я также скептически отношусь к идее настоящей демилитаризованной зоны с миротворцами. Конечно, можно доказать, что я ошибаюсь, но я не верю в то, что миротворцы придут на передовую.

Согласится ли Путин когда-нибудь на это? Вы упомянули о британцах, французах – это войска из стран НАТО. Я не могу представить, чтобы это было приемлемым для него. Я считаю маловероятным, что войска из регионов, которые не являются членами Альянса, войдут под зонтик ООН.

Поэтому лично у меня есть разногласия относительно идеи настоящей демилитаризованной зоны. Я действительно думаю, что дальше возможен какой-то замороженный конфликт, каким бы глубоко неприятным он ни был для президента Зеленского и для украинского народа. Но, к сожалению, я считаю это более вероятным сценарием.

Конечно, это то, с чем Украина сталкивалась ранее, после первоначального вторжения России в Украину, в Крым и другие места. Де-факто, как вы знаете, ваши войска столкнулись с замороженным конфликтом. Линия фронта была, но на ней не было много движения.

Думаю, вполне возможно, что события на местах превратятся в замороженный конфликт, который в долгосрочной перспективе может привести к какому-то мирному процессу под эгидой ООН. Но я считаю, что идея настоящих переговоров с президентом Трампом – это глупая затея.

Какой козырь имеет Зеленский

На ваш взгляд, как Украина и Запад могут заморозить войну в то время, как Россия продолжает двигаться вперед на Востоке Украины?

В этом и заключается сложность, не так ли? Потому что, простите меня, но я думаю, что вы и ваши слушатели знаете это лучше меня – переговоры следует вести с позиции силы. Следовательно, чем больше суверенной территории будет контролировать Украина до того, как будет замораживание войны, тем лучше. Это означает, что украинские военные должны прежде всего решить текущие проблемы на поле боя в Украине.

Но для меня это также означает, что именно поэтому наступление на Курск было таким важным. Признаюсь, я считал, что слишком много комментариев после того, как Украина напала на Курск, были неуместными. Говорилось о попытке оттянуть российские резервы от центра. Я так не считаю.

Я уверен, что причина, по которой президент Зеленский это сделал, и его генералы посоветовали это, заключалась в том, чтобы создать настоящую не оперативную, а стратегическую дилемму для Путина, взяв под контроль какую-то суверенную российскую территорию. Это настоящая стратегическая игра, потому что она дает реальные рычаги влияния, когда война приближается к завершению.

Потому что Путин – гордый человек, российский народ – гордый народ, ему не понравится, что есть украинские войска на российской земле. Это дает Украине определенную переговорную силу. Вы должны иметь какую-то переговорную силу, потому что все зависит от ситуации на поле боя. В Курске происходит то, с чем Путину также придется иметь дело. Так что, мне кажется, это дает Украине более сильную позицию, чем она имела бы при других обстоятельствах.

Будет ли Украине сложно продвигаться еще глубже в Россию? Или это не будет необходимым, поскольку лучше удерживать захваченные территории и отражать атаки России и Северной Кореи в Курской области?

Если бы я советовал, то сказал бы, что вам не нужно больше территории. Важен просто факт того, что вы удерживаете какую-то российскую территорию. Не имеет значения, увеличите ли вы зону контроля. Я был глубоко убежден, что после первоначального вторжения на Курщину нужно было обезопасить оборонительную местность – будь это линии рек, объекты холмов, но занять позицию, которую вы потом сможете окопать, защитить, удержать ее.

Теперь мы знаем, что россияне отвоевали часть этой территории. В определенном смысле это не имеет значения. Пока украинские силы могут удерживать то, что они имеют сейчас, я не считаю, что им нужно больше захваченной территории. Это просто факт, что они находятся внутри России, удерживают какую-то российскую территорию. В этом стратегическая сила.

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Как я уже сказал, даже если будет захвачено больше территории, это не принципиально меняет расчеты. Думаю, маловероятно то, что украинские войска сейчас могут пойти в еще одно наступление в Курской области России. Так что просто очень агрессивно держите то, что у вас есть.

Возможно ли договориться с Путиным

Верите ли вы в какие-то гарантии безопасности от Запада на случай мирного урегулирования, прекращения огня, замороженного конфликта в Украине? Потому что когда Украина и Россия проводили мирные переговоры в 2022 году, Путин отказался от идеи получения Украиной гарантий безопасности от Запада. И, как пишет The New York Times, это стало причиной, почему эти мирные переговоры провалились.

Думаю, что ваша характеристика абсолютно правильная. Это соответствует тому, что я сказал ранее – договориться с Путиным практически невозможно. Он лжец и врет просто в глаза. Нельзя добросовестно вести переговоры с лидерами, которые являются лжецами. Он уважает только силу.

Сейчас я думаю, что в начале конфликта лидеры НАТО достаточно хорошо поработали, оказав поддержку Украине и смягчив свою позицию, чтобы гарантировать, что война не обострится. Но довольно быстро стало понятно, что российские военные не способны на реальную эскалацию конфликта, и Путин вряд ли пойдет на это.

Поэтому я считаю, что НАТО, западные страны должны быть смелее в предоставлении настоящих гарантий президенту Зеленскому, народу Украины. Потому что вы боретесь за себя, но вы также боретесь за Европу, за стабильность и мир в мире. Честно говоря, наименьшее, что может сделать Запад, – это дать президенту Зеленскому некоторые из этих гарантий безопасности.

О разрешении Франции и Британии на удары по России

Считаете ли вы, что Франция и Великобритания также позволили Украине наносить удары по России крылатыми ракетами большой дальности? Агентство Reuters сообщило, что правительства Франции и Великобритании не комментировали этот вопрос. Как вы можете отреагировать на это и оценить?

Да, я бы ожидал, что Великобритания и Франция захотят пойти на аналогичную отмену ограничений. Но в случае с британским оружием – Storm Shadow имеет американские технологии. Как вы знаете, ранее Британия искала поддержки у США, прежде чем отменить это ограничение.

Хотелось бы думать, что если Великобритания сейчас попросит у Штатов разрешения на снятие ограничений, то они это сделают. Я уверен, что во время саммита G20 будут дискуссии, и я очень надеюсь, что Великобритания и Франция смогут таким образом сделать аналогичную отмену этого ограничения.