Кроме того, Путин настаивает на том, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

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Что известно о готовности Путина к переговорам

Журналисты отметили, что президент Владимир Путин может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта в Украине. Пять нынешних и бывших российских чиновников сообщили изданию, что Кремль может в целом согласиться "заморозить" конфликт вдоль линии фронта.

Трое из этих чиновников, которые говорили на условиях анонимности из-за чувствительности обсуждаемых вопросов, отметили, что Россия якобы открыта для возможности диалога по "точному территориальному разделению четырех восточных областей Украины" – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Кроме того, Россия может рассматривать возможность вывода войск из некоторых меньших территорий в Харьковской и Николаевской областях на Севере и Юге Украины, согласно заявлениям чиновников.

В недавнем заявлении президент России Владимир Путин сказал, что любое потенциальное соглашение о прекращении огня должно "точно отражать реалии на местах в Украине". Он выразил опасения, что "временное перемирие может предоставить Западу возможность перевооружить Украину".

Также два источника заявили журналистам, что решение президента США Джо Байдена, который покидает свой пост, позволить Украине запускать американские ракеты ATACMS вглубь России, может усложнить и задержать любое урегулирование конфликта и усилить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии ведения войны в Кремле стремятся получить большую часть Украины.

Если прекращение огня не будет достигнуто, по словам двух источников, Россия продолжит воевать.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг сказал Reuters, что новоизбранный президент США "единственный человек, который может объединить обе стороны для мирных переговоров и работать над прекращением войны и прекращением убийств".

Какова позиция Кремля по НАТО и гарантиям безопасности

Журналисты отметили, что Россия также выступает против присоединения Украины к НАТО или присутствия войск Альянса на украинской земле. В то же время 5 источников сообщили изданию, что страна-агрессор "открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева".

Другие уступки, которых Кремль стремится добиваться, включают ограничение численности Вооруженных Сил Украины и обязательства не ограничивать использование русского языка, говорят собеседники.

Димитри Саймс, который эмигрировал в Соединенные Штаты из Советского Союза в 1973 году и является одним из лучших российских экспертов по вопросам Америки, сказал, что соглашение о прекращении огня можно достичь относительно быстро, чтобы положить конец войне, в которой погибли сотни тысяч солдат, а миллионы мирных жителей были вынуждены уехать.

Однако эксперт добавил, что более широкое долгосрочное соглашение, которое учитывало бы проблемы безопасности как Украины, так и России, было бы чрезвычайно сложно достичь.