Окрім того, Путін наполягає на тому, щоб Київ відмовився від намірів вступити до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

До теми Путін слабший за США, – Зеленський пояснив, від кого залежить кінець війни

Що відомо про готовність Путіна до переговорів

Журналісти зазначили, що президент Владімір Путін може погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту в Україні. П'ять нинішніх і колишніх російських чиновників повідомили виданню, що Кремль може загалом погодитися "заморозити" конфлікт уздовж лінії фронту.

Троє з цих посадовців, які говорили на умовах анонімності через чутливість обговорюваних питань, зазначили, що Росія нібито відкрита для можливості діалогу щодо "точного територіального поділу чотирьох східних областей України" – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Крім того, Росія може розглядати можливість виведення військ з деяких менших територій у Харківській і Миколаївській областях на Півночі та Півдні України, згідно із заявами чиновників.

У нещодавній заяві президент Росії Владімір Путін сказав, що будь-яка потенційна угода про припинення вогню повинна "точно відображати реалії на місцях в Україні". Він висловив побоювання, що "тимчасове перемир'я може надати Заходу можливість переозброїти Україну".

Також два джерела заявили журналістам, що рішення президента США Джо Байдена, який покидає свою посаду, дозволити Україні запускати американські ракети ATACMS углиб Росії, може ускладнити та затримати будь-яке врегулювання конфлікту і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії ведення війни у Кремлі прагнуть отримати більшу частину України.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, за словами двох джерел, Росія продовжить воювати.

Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг сказав Reuters, що новообраний президент США "єдина людина, яка може об'єднати обидві сторони для мирних переговорів і працювати над припиненням війни та припиненням вбивств".

Яка позиція Кремля щодо НАТО і гарантій безпеки

Журналісти зазначили, що Росія також виступає проти приєднання України до НАТО або присутності військ Альянсу на українській землі. Водночас 5 джерел повідомили виданню, що країна-агресорка "відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва".

Інші поступки, яких Кремль прагне домагатися, включають обмеження чисельності Збройних Сил України та зобов'язання не обмежувати використання російської мови, кажуть співрозмовники.

Дімітрі Саймс, який емігрував до Сполучених Штатів із Радянського Союзу в 1973 році та є одним із найкращих російських експертів з питань Америки, сказав, що угоду про припинення вогню можна досягти відносно швидко, щоб покласти край війні, у якій загинули сотні тисяч солдатів, а мільйони мирних жителів були змушені виїхати.

Однак експерт додав, що ширшу довгострокову угоду, яка враховувала б проблеми безпеки як України, так і Росії, було б надзвичайно складно досягти.