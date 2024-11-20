Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп сильніший за Путіна, а тому може вплинути на завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського лідера телеканалу Fox News.

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Чи можуть США вплинути на завершення війни

Під час інтерв'ю журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, як він вважає, чи може Путін ухвалити рішення про припинення загарбницької війни. Президент України у відповідь висловив впевненість, що на сьогодні дійсно багато залежить від російського диктатора і він може закінчити війну, якщо захоче.

Разом з тим, Зеленський додав, що багато залежить і від США, адже Путін слабший.

"Але набагато більше залежить від США. Путін слабший за США. Президент Америки має силу, повноваження і зброю, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він роздумує над можливістю знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", – заявив Зеленський.

Український лідер додав, що новообраний президент США може вплинути на завершення війни. За словами Зеленського, це буде непросто зробити, але Трамп сильніший за Путіна.

Це буде непросто, але я думаю, якщо використовувати всі ресурси, які є у Сполучених Штатів, так, він зможе. Тому що він (Дональд Трамп – 24 Канал) набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка, сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив,

– наголосив президент України.

В інтерв'ю Володимир Зеленський також наголосив, що якщо США припинять фінансування, то Україна може програти. Водночас він додав, що наша країна буде продовжувати боротьбу.