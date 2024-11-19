Украина получит преимущество, если будет поднимать эту тему. Таким мнением с 24 Каналом поделился экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, добавив, что наше государство имеет полное право на ядерное оружие.

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Может ли Украина снова стать ядерной державой

После распада Советского Союза Украина считалась ядерной страной. На ее территории было размещено советское оружие. Более того, говорилось не только о размещении. Наша страна принимала непосредственное участие в его создании. Россия даже не умела поддерживать боеспособность всех этих ракет.

В 1996 году был подписан Будапештский меморандум. Россия стала одной из стран-гарантов нашей безопасности в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Все это Владимир Путин нарушил в 2014 году, а окончательно в 2022.

Если меморандум был нарушен, то Украина может вернуть себе все, что имела до его подписания. В частности право быть ядерной державой. Россия это фактически подтвердила, когда разместила ядерное оружие на территории Беларуси – страны, которые в соответствии с Будапештским меморандумом также должны были быть неядерной,

– рассказал Сергей Жирнов.

Поэтому есть все официальные основания, чтобы вернуть себе этот статус. Потенциал у Украины также есть. На нашей территории расположены "мирные ядерные станции". Теоретически это все возможности, чтобы обогащать уран и плутоний. К тому же мир за последние годы подтвердил, что наличие ядерного оружия является важным аргументом.

В чем главная опасность

Самый главный аргумент против – это возможность России вступать в войну с ядерными государствами. Но пока страна-агрессор и так нарушает договор, потому что постоянно угрожает Украине ядерной войной.

К тому же технически решить этот вопрос достаточно сложно. Не стоит забывать, что речь идет о специфическом оружии. Его не просто содержать, но изготовить, особенно учитывая то, что страна когда-то участвовала в создании, – не так трудно.

"Потенциально Украина может это сделать. Важнейший аргумент заключается в том, что если будет ядерное оружие, то с нашим мнением будут считаться", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.