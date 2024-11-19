Україна отримає перевагу, якщо порушуватиме цю тему. Такою думкою з 24 Каналом поділився ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, додавши, що наша держава має повне право на ядерну зброю.

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Чи може Україна знову стати ядерною державою

Після розпаду Радянського Союзу Україна вважалася ядерною країною. На її території була розміщена радянська зброя. Ба більше, мовилось не лише про розміщення. Наша країна брала безпосередню участь у її створенні. Росія навіть не вміла підтримувати боєздатність усіх цих ракет.

У 1996 році був підписаний Будапештський меморандум. Росія стала однією з країн-гарантів нашої безпеки в обмін на відмову України від ядерної зброї. Все це Владімір Путін порушив у 2014 році, а остаточно у 2022.

Якщо меморандум був порушений, то Україна може повернути собі все, що мала до його підписання. Зокрема право бути ядерною державою. Росія це фактично підтвердила, коли розмістила ядерну зброю на території Білорусі – країни, які відповідно до Будапештського меморандуму також мали бути неядерною,

– розповів Сергій Жирнов.

Відтак є всі офіційні підстави, щоб повернути собі цей статус. Потенціал в України також є. На нашій території розташовані "мирні ядерні станції". Теоретично це всі можливості, щоб збагачувати уран та плутоній. До того ж світ за останні роки підтвердив, що наявність ядерної зброї є важливим аргументом.

У чому головна небезпека

Найголовніший аргумент проти – це можливість Росії вступати у війну з ядерними державами. Але наразі країна-агресорка й так порушує договір, бо постійно погрожує Україні ядерною війною.

До того ж технічно розв'язати це питання досить складно. Не варто забувати, що мовиться про специфічну зброю. Її не просто утримувати, але виготовити, особливо зважаючи на те, що країна колись брала участь у створення, – не так важко.

"Потенційно Україна може це зробити. Найважливіший аргумент полягає в тому, що якщо буде ядерна зброя, то на нашу думку зважатимуть", – підкреслив ексспівробітник КДБ.