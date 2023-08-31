Путін ще в червні повідомляв, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі. Одначе в інтерв'ю Наталії Мосійчук глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що перші ядерні боєголовки прибули до Білорусі лише кілька днів тому.
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Кремль дотримав обіцянки
На тлі фронтових невдач і провалів Росія планує активізувати свою традиційну лякалку ядерною зброєю, яку саме з цією метою таки почала розміщувати на території сусідньої країни, вважає Буданов. Водночас він сумнівається, що Путін планує її використати. Очільник ГУР заявив, що погрози застосування ядерки – це частина "великої геополітичної гри". Крім того, він наголосив, що "це засіб й ядерного стримування, і засіб підвищення ставок".
Білоруси не тямлять у ядерці
Перед тим, як поставити перші ядерні заряди до Білорусі, у країні відбувалися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Буданов розповів, що йому до рук потрапили документи, в яких йшлося про результати цих навчань. Вони виявилися далеко невтішними для нашого ворога.
Так, російське 12 головне управління визнало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, Білорусь абсолютно неготова до експлуатації цього озброєння. Найвищий результат білоруси показали у володінні технікою типу "Точка У".
Ядерна зброя у Білорусі
- У березні 2023 року Путін повідомив, що планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі у відповідь на рішення Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Також глава Кремля заявив, що розміщення зброї має завершити 7 – 8 липня. У червні він сказав, що зброя почала прибувати на місце призначення. У ГУР спростували заяву Путіна.
- 22 липня авторитетне американське видання написало, посилаючись на розвідку США, що "не має підстав сумніватися" у заяві російського диктатора Владіміра Путіна щодо переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі.
- 29 серпня міністр оборони України Олексій Резніков висловив сумнів щодо наявності на території Білорусі російської ядерки. Він зазначив, що Міноборони не має підтвердження цій інформації. Крім того, Резніков підкреслив, що перекидання цього озброєння до Білорусі – великий ризик для незалежності Мінська.