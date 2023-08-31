Путін ще в червні повідомляв, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі. Одначе в інтерв'ю Наталії Мосійчук глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що перші ядерні боєголовки прибули до Білорусі лише кілька днів тому.

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Кремль дотримав обіцянки

На тлі фронтових невдач і провалів Росія планує активізувати свою традиційну лякалку ядерною зброєю, яку саме з цією метою таки почала розміщувати на території сусідньої країни, вважає Буданов. Водночас він сумнівається, що Путін планує її використати. Очільник ГУР заявив, що погрози застосування ядерки – це частина "великої геополітичної гри". Крім того, він наголосив, що "це засіб й ядерного стримування, і засіб підвищення ставок".

Білоруси не тямлять у ядерці

Перед тим, як поставити перші ядерні заряди до Білорусі, у країні відбувалися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Буданов розповів, що йому до рук потрапили документи, в яких йшлося про результати цих навчань. Вони виявилися далеко невтішними для нашого ворога.

Так, російське 12 головне управління визнало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, Білорусь абсолютно неготова до експлуатації цього озброєння. Найвищий результат білоруси показали у володінні технікою типу "Точка У".

Ядерна зброя у Білорусі