У Кремлі ще минулого місяця заявили, що перша ядерна зброя була доставлена на територію Білорусі. Відповідну заяву російський диктатор зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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Ядерка вже на території Білорусі

Аналітики Розвідувального управління Міністерства оборони США заявили, що "немає підстав для сумнівів" у твердженнях Путіна щодо передачі тактичної ядерної зброї. Окрім того, розвідка США впевнена, Росія та Білорусь досягли певного успіху у передачі зброї.

У розвідці не стали розкривати деталей, чому вони прийшли до такого висновку та які є докази щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Разом з тим, аналітики США заявили, що відстежити зброю навіть за допомогою супутникових знімків дуже важко.

До слова, раніше представники США та інших країн Заходу заявляли, що Білорусь, ймовірно, ще не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Також супутникові знімки не показали жодних ознак підготовки таких об'єктів. Проте деякі джерела наголошували, що у Білорусі є різні об'єкти радянського часу, де теоретично можна розмістити частину ядерки.

Крім того, у розвідці США впевнені, що білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко не матиме контролю над ядерною зброєю – її й надалі контролюватиме Росія.

Передача російської ядерної зброї Білорусі: коротко