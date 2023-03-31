Наприкінці листопада 1996 року останній ешелон з ядерною зброєю був відправлений до Росії, оскільки Білорусь підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте у 2023 році все змінилося – Росія збирається розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

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Білорусь була могутньою ядерною державою

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на момент розвалу СРСР Білорусь була 8 країною світу з запасів ядерної зброї – загальна кількість боєзарядів складала 1 120.

Окрім того, на території Білорусі також були два шахтних пускових комплекси. Перший засекречений об'єкт розташовувався у Поставському районі, другий – неподалік Сморгони. Проте зараз ці місця давно покинуті, більшість – розграбовані.



Карта розміщення "ядерки" у Білорусі до 1996 року / Фото motolko.help

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Пускова установка "Двина"

Одна з найбільших пускових установок під назвою "Двина" була розташована у Вітебській області. Шахтна установка ядерної зброї належала 346-му ракетному полку 32-ї ракетної дивізії в районі населеного пункту Курсевичі.

Дивіться на карті, де розташовувалася пускова установка

Комплекс почав працювати у 1964 році та складався з чотирьох ракетних шахт глибиною 30 метрів. У них розміщувалися радянські балістичні ракети Р-12.



Одна з пускових шахт / Фото meridian28

Нині шахта покинута, давно розграбована і затоплена. Все обладнання звідти вивезли.



Затоплена шахта / Фото Onliner



Покинуті коридори командного пункту / Фото meridian28

Пускова установка "Чусова"

Шахтна пускова установка "Чусова" була другою за масштабами. Вона розташовувалася у селі Слабсни, що у Гродненській області. На її території було три комплекси з ракетами 8К65У.

Дивіться на карті, де розташовувалася пускова установка

Нині цей комплекс зберігся. На його території досі є захисні кришки шахт, зал для газових балонів з азотом та киснем.



Балони з азотом і киснем / Фото meridian28



Кришка однієї з шахт / Фото meridian28

56-й полк ракетних військ спеціального призначення

Полк розташований у селі Шерешево, Брестська область. У військовому містечку були укриття, стартові майданчики, командні пункти та вузли зв'язку. Одночасно з полком створили й ремонтно-технічну базу, яка займалася обслуговуванням ядерних боєголовок.

Дивіться на карті, де розташовувалася база обслуговування "ядерки"

До нашого часу на території містечка зберігся лише штаб – невелика двоповерхова будівля, поряд з нею також є укриття, яке призначалося для захисту від хімічної та радіаційної загрози. Також збереглися й пускові майданчики для ракет Р-12.



Покинута будівля військового містечка / Фото meridian28



Укриття на території бази / Фото meridian28

403-й полк ракетних військ спеціального призначення

Цей полк також мав на озброєнні балістичні ракети середньої дальності Р-12. Розташовувався він поблизу населеного пункту Ружани, що також у Брестській області.

Дивіться на карті, де розташовувалася база

На території бойової зони були ремонтно-технічні бази – сховище ядерних боєголовок та балістичних ракет. З них збереглися лише деякі будівлі, а ось жила зона військового містечка повністю зруйнована.

Проте уціліли металеві основи, на які встановлювали й закріплювали ракети Р-12.

Більше фото зі сховища ядерних боєголовок у каруселі

База зберігання ядерної зброї "Гомель-30"

Для Білорусі це був унікальний об'єкт – свого роду головний склад зберігання ядерної зброї. База розташована у Гомельській області поблизу села Володарськ. Саме сюди Росія може привести тактичну ядерну зброю.

Дивіться на карті, де розташована база "Гомель-30"

Центральна база зберігання "Гомель-30" – це величезний комплекс будівель. Там були технічні зони, сховища ядерної зброї, власна залізнична станція, автопарк та військове містечко.

Що важливо, кожне сховище "ядерки" було ізольоване одне від одного. У них зберігалися ядерні боєприпаси 6 видів:

авіаційні бомби й бойові частини крилатих ракет авіаційного базування;

бойові частини тактичних та оперативно-тактичних ракет та артилерійські снаряди;

бойові частини та бойові блоки ракет;

бойові частини та бойові блоки ракет морського базування та берегових ракетних комплексів, бойові частини протикорабельних та протичовнових ракет, бойові зарядні відділення та бойові частини торпед та ракет-торпед, якірні та донні міни, артилерійські снаряди берегової артилерії, глибинні бомби “Авіаційні бомби”;

бойові частини ракет ППО;

стаціонарні та переносні інженерні міни.

База зберігання "ядерки" "Гомель-30"

З усіх колишніх баз ядерної зброї "Гомель-30" у найкращому стані. На її території досі є частина обладнання, а ангари можна дообладнати для зберігання ядерної зброї. Тому у ЗМІ вважають, що Путін може розмістити тактичну ядерну зброю саме там.

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