Наприкінці листопада 1996 року останній ешелон з ядерною зброєю був відправлений до Росії, оскільки Білорусь підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте у 2023 році все змінилося – Росія збирається розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.
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Білорусь була могутньою ядерною державою
Згідно з інформацією з відкритих джерел, на момент розвалу СРСР Білорусь була 8 країною світу з запасів ядерної зброї – загальна кількість боєзарядів складала 1 120.
Окрім того, на території Білорусі також були два шахтних пускових комплекси. Перший засекречений об'єкт розташовувався у Поставському районі, другий – неподалік Сморгони. Проте зараз ці місця давно покинуті, більшість – розграбовані.
Карта розміщення "ядерки" у Білорусі до 1996 року / Фото motolko.help
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Пускова установка "Двина"
Одна з найбільших пускових установок під назвою "Двина" була розташована у Вітебській області. Шахтна установка ядерної зброї належала 346-му ракетному полку 32-ї ракетної дивізії в районі населеного пункту Курсевичі.
Дивіться на карті, де розташовувалася пускова установка
Комплекс почав працювати у 1964 році та складався з чотирьох ракетних шахт глибиною 30 метрів. У них розміщувалися радянські балістичні ракети Р-12.
Одна з пускових шахт / Фото meridian28
Нині шахта покинута, давно розграбована і затоплена. Все обладнання звідти вивезли.
Затоплена шахта / Фото Onliner
Покинуті коридори командного пункту / Фото meridian28
Пускова установка "Чусова"
Шахтна пускова установка "Чусова" була другою за масштабами. Вона розташовувалася у селі Слабсни, що у Гродненській області. На її території було три комплекси з ракетами 8К65У.
Дивіться на карті, де розташовувалася пускова установка
Нині цей комплекс зберігся. На його території досі є захисні кришки шахт, зал для газових балонів з азотом та киснем.
Балони з азотом і киснем / Фото meridian28
Кришка однієї з шахт / Фото meridian28
56-й полк ракетних військ спеціального призначення
Полк розташований у селі Шерешево, Брестська область. У військовому містечку були укриття, стартові майданчики, командні пункти та вузли зв'язку. Одночасно з полком створили й ремонтно-технічну базу, яка займалася обслуговуванням ядерних боєголовок.
Дивіться на карті, де розташовувалася база обслуговування "ядерки"
До нашого часу на території містечка зберігся лише штаб – невелика двоповерхова будівля, поряд з нею також є укриття, яке призначалося для захисту від хімічної та радіаційної загрози. Також збереглися й пускові майданчики для ракет Р-12.
Покинута будівля військового містечка / Фото meridian28
Укриття на території бази / Фото meridian28
403-й полк ракетних військ спеціального призначення
Цей полк також мав на озброєнні балістичні ракети середньої дальності Р-12. Розташовувався він поблизу населеного пункту Ружани, що також у Брестській області.
Дивіться на карті, де розташовувалася база
На території бойової зони були ремонтно-технічні бази – сховище ядерних боєголовок та балістичних ракет. З них збереглися лише деякі будівлі, а ось жила зона військового містечка повністю зруйнована.
Проте уціліли металеві основи, на які встановлювали й закріплювали ракети Р-12.
Більше фото зі сховища ядерних боєголовок у каруселі
База зберігання ядерної зброї "Гомель-30"
Для Білорусі це був унікальний об'єкт – свого роду головний склад зберігання ядерної зброї. База розташована у Гомельській області поблизу села Володарськ. Саме сюди Росія може привести тактичну ядерну зброю.
Дивіться на карті, де розташована база "Гомель-30"
Центральна база зберігання "Гомель-30" – це величезний комплекс будівель. Там були технічні зони, сховища ядерної зброї, власна залізнична станція, автопарк та військове містечко.
Що важливо, кожне сховище "ядерки" було ізольоване одне від одного. У них зберігалися ядерні боєприпаси 6 видів:
- авіаційні бомби й бойові частини крилатих ракет авіаційного базування;
- бойові частини тактичних та оперативно-тактичних ракет та артилерійські снаряди;
- бойові частини та бойові блоки ракет;
- бойові частини та бойові блоки ракет морського базування та берегових ракетних комплексів, бойові частини протикорабельних та протичовнових ракет, бойові зарядні відділення та бойові частини торпед та ракет-торпед, якірні та донні міни, артилерійські снаряди берегової артилерії, глибинні бомби “Авіаційні бомби”;
- бойові частини ракет ППО;
- стаціонарні та переносні інженерні міни.
База зберігання "ядерки" "Гомель-30"
З усіх колишніх баз ядерної зброї "Гомель-30" у найкращому стані. На її території досі є частина обладнання, а ангари можна дообладнати для зберігання ядерної зброї. Тому у ЗМІ вважають, що Путін може розмістити тактичну ядерну зброю саме там.
Путін знову погрожує "ядеркою"
- 25 березня Владімір Путін заявив, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю у відповідь на те, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. В Кремлі вважають такий крок західної країни "серйозною ескалацією".
- Разом з тим, у Білорусі назвали розміщення "ядерки" на своїй території "вимушеним кроком". Також у білоруському міноборони додали, що військова співпраця з Росією нібито здійснюється у "суворій відповідності" з міжнародним правом.
- Джо Байден розкритикував Путіна через те, що він збирається розмістити ядерну тактичну зброю на території Білорусі. Президент США заявив, що це "небезпечний вид розмов", який викликає занепокоєння.