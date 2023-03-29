Не так давно бункерний диктатор озвучив намір добудувати до 1 липня 2023 року на території Білорусі сховище для російської нуклеарної зброї. Реакція Джозефа Байдена не змусила себе довго чекати.

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Тема, яку небезпечно навіть порушувати

Фактично Байден розкритикував наміри Путіна. З його слів зрозуміло, що це рішення російського лідера може підірвати світову ядерну безпеку.

Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння,

– сказав президент США репортерам у Білому домі.

Окрім того, він констатував, що поки Москва ще не передала Мінську свій ядерний арсенал. Разом з тим він нічого не сказав про те, коли це може статися.

Зверніть увагу! Американські посадовці зазнали, що поки не бачать жодних ознак того, що Росія справді переміщує свою ядерну зброю на територію сусідньої Білорусі.

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