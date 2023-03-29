Не так давно бункерний диктатор озвучив намір добудувати до 1 липня 2023 року на території Білорусі сховище для російської нуклеарної зброї. Реакція Джозефа Байдена не змусила себе довго чекати.
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Тема, яку небезпечно навіть порушувати
Фактично Байден розкритикував наміри Путіна. З його слів зрозуміло, що це рішення російського лідера може підірвати світову ядерну безпеку.
Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння,
– сказав президент США репортерам у Білому домі.
Окрім того, він констатував, що поки Москва ще не передала Мінську свій ядерний арсенал. Разом з тим він нічого не сказав про те, коли це може статися.
Путін підриває авторитет Китаю такими заявами
- Згадаємо до цієї теми нещодавній аналіз видання Bloomberg, яке констатувало, що своїми заявами про передачу Білорусі ядерки Путін підриває авторитет китайського лідера Сі Цзіньпіна. Власне, не так давно президент КНР гостював у Москві. Після його від'їзду диктатор констатував, що буде будувати в сусідній країні сховище для свого ядерного арсеналу.
- Як зазначають експерти, Сі робить зараз усе можливе, аби стати державним діячем на світовій арені, однак Москва своїми діями, погрозами та просто абсурдними заявами ставить Пекін не в найкраще положення.
- Окрім того, журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков вважає, що такими тезами Путін має намір всього-на-всього залякати Захід, оскільки пряме застосування ядерки – це нешвидкий процес, який потребує відповідних умов транспортування нуклеарного арсеналу, його правильне зберігання тощо.