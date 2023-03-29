Недавно бункерный диктатор озвучил намерение достроить до 1 июля 2023 года на территории Беларуси хранилище для российского нуклеарного оружия. Реакция Джозефа Байдена не заставила себя долго ждать.

Эволюция деградации: как Россия пересаживается на старую технику и почему мобилизованные будут гореть в Т-34

Тема, которую опасно даже поднимать

Фактически Байден подверг критике намерения Путина. С его слов понятно, что это решение российского лидера может подорвать мировую ядерную безопасность.

Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство,

– сказал президент США репортерам в Белом доме.

Кроме того, он констатировал, что пока Москва не передала Минску свой ядерный арсенал. Вместе с тем он ничего не сказал о том, когда это может произойти.

Обратите внимание! Американские чиновники узнали, что пока видят никаких признаков того, что Россия действительно перемещает свое ядерное оружие на территорию соседней Беларуси.

Путин подрывает авторитет Китая такими заявлениями