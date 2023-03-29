В столице враждебного государства гостил Си Цзиньпин три дня, а после его отъезда Путин поспешил сказать, что на территории Беларуси будет построен хранилище для тактической ядерки России. Как констатировали эксперты, никакого позитива этот тезис не имел для Пекина.

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Китай вырисовал красные линии

В Bloomberg пишут, что президент Китая без преувеличения работает сверхурочно, чтобы стать государственным деятелем на мировой арене, однако фактически Путин – вместо того чтобы помогать – лишь подрывает авторитет Си Цзиньпина.

Си ездил в Москву на три дня, где он провел длительные переговоры с Путиным вместе с тостами за их "безграничную дружбу". В совместном заявлении они заявили, что "все ядерные государства должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей",

– говорится в материале.

Кроме того, там указано, если Москва передаст Минску нуклеарное вооружение – это будет первый случай, когда Россия передаст часть своего ядерного арсенала за рубежом после распада Советского Союза.

Независимо от того, блефует ли Путин со своим арсеналом, это ставит Си в неудобное положение в его усилиях сделать Китай надежным посредником в конфликтах.

– отметили аналитики.

Вместе с тем они подчеркнули, что Си хоть и не поддержал, но и в то же время резко не критиковал Путина по поводу войны против Украины. Однако одно заявление все же прозвучало с его стороны достаточно убедительно и уверенно.

Касается она того, что Россия ни в коем случае не должна использовать ядерное оружие в войне.

Путин хочет поднять свой авторитет