Так, Путин снова вернулся к ядерному шантажу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Путин "плюнул" Си в спину

Китай неоднократно предупреждал Россию, что никакого ядерного шантажа не должно быть. Так что определенное время эта тема не поднималась, кроме "пьяных истерик Дмитрия Медведева". Вероятно, Путин вернулся к своим ядерным угрозам, потому что сильно разочаровался результатами российско-китайских переговоров, как и глава КНР Си Цзиньпин.

Политолог предположил, что лидер Китая ожидал, что российский диктатор предпримет какие-то шаги согласно китайскому "мирному плану". А глава Кремля ничего не сделал.

Следовательно, Си не уступил Путину в важнейших для России вопросах. Прежде всего, касательно увеличения Москвой экспорта газа и введения в действие "Силы Сибири 2".

Это принципиально важно для России, поскольку Газпром остался без европейских рынков и будет идти до банкротства без китайского рынка. Си пока отказал Путину в этом. В ответ Путин решил "плюнуть" в спину Си – снова прибег к ядерному шантажу и сделал демонстративный жест в сторону Беларуси,

– заметил Эйдман.

Китай довольно осторожно критиковал решение главы Кремля относительно размещения ядерного вооружения в Беларуси. По мнению политолога, все приводит к тому, что российско-китайский союз не реализуется в полной мере. А причиной станет наглая политика Путина.

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В то же время на Совбезе ООН китайская делегация голосовала за резолюцию России относительно международного расследования взрывов на "Северных потоках". Однако это не свидетельствует о поддержке Москвы Пекином по этому вопросу. Эйдман отметил, что это попытки Китая продемонстрировать независимость от Запада.

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