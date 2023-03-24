Об этом, по информации российских СМИ, заместитель председателя Совбеза России заявил на брифинге. Кроме того, Медведев снова оскандалился рядом циничных заявлений, передает 24 Канал.
Интересно Новый Жириновский: Путину выгодно держать Медведева по определенным причинам
Очередная ерунда от Медведева
Хочется еще раз напомнить руководству России, как неудачно они просчитали свои силы. В начале полномасштабного вторжения оккупанты утверждали, что возьмут Киев за три дня.
После года сопротивления украинского народа Дмитрий Медведев заявляет, что Генеральный штаб российской армии уже просчитывает и готовит решение в случае возможных наступательных операций Украины.
Кроме того, в Кремле уже не так уверены в ситуации в Крыму. Медведев не исключает возможность возвращения полуострова в состав Украины. Однако снова берется угрожать, что попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для России применить ядерное оружие.
Экс-президент России также решил, что Украина все-таки не вступит в Евросоюз, а обещания об этом – "обман для успокоения людей".
Интересен тот факт, что в мозгу Медведева все еще остались извилины, помогающие ему оценивать реальную опасность для России. Поэтому на брифинге он заявил, что Россия не собирается форсировать войну с Западом и переводить ее в открытый конфликт.
Последние угрозы Медведева
- Недавно Дмитрий Медведев в привычной для него манере устрашения и угроз отреагировал на новость об ордере на арест Путина. В частности, придворный шут поделился своими мыслями о том, что "Москве безразлично относительно решений международного сообщества".
- Кроме того, он пригрозил Международному уголовному суду гиперзвуковой ракеты типа "Оникс". Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прокомментировал провокационные утверждения Медведева и добавил, что справедливым ответом Гааги вполне может стать ордер и его арест.
- В то же время политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что в Кремле терпят маразматические заявления Медведева лишь потому, что на его фоне российский президент выглядит "адекватнее". Мол, для Запада будет страшнее допустить правление Медведева, чем военного преступника Владимира Путина