Об этом, по информации российских СМИ, заместитель председателя Совбеза России заявил на брифинге. Кроме того, Медведев снова оскандалился рядом циничных заявлений, передает 24 Канал.

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Очередная ерунда от Медведева

Хочется еще раз напомнить руководству России, как неудачно они просчитали свои силы. В начале полномасштабного вторжения оккупанты утверждали, что возьмут Киев за три дня.

После года сопротивления украинского народа Дмитрий Медведев заявляет, что Генеральный штаб российской армии уже просчитывает и готовит решение в случае возможных наступательных операций Украины.

Кроме того, в Кремле уже не так уверены в ситуации в Крыму. Медведев не исключает возможность возвращения полуострова в состав Украины. Однако снова берется угрожать, что попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для России применить ядерное оружие.

Экс-президент России также решил, что Украина все-таки не вступит в Евросоюз, а обещания об этом – "обман для успокоения людей".

Интересен тот факт, что в мозгу Медведева все еще остались извилины, помогающие ему оценивать реальную опасность для России. Поэтому на брифинге он заявил, что Россия не собирается форсировать войну с Западом и переводить ее в открытый конфликт.

Последние угрозы Медведева