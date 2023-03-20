Международный уголовный суд 17 марта наконец-то принял решение о выдаче ордера на арест российского диктатора за его причастность к похищению оккупантами детей. В то же время 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал экс-президента России Медведева информирует о том, что это решение стало для него "настоящей трагедией".

Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Россия "страдает от несправедливости"

Начал Медведев – который, кстати, является заместителем председателя Совета безопасности России (нечто вроде СНБО) – с того, что мировые международные институты якобы никогда не были эффективными. К тому же сейчас они "особенно ангажированы" англосаксонскими группами, ведь, что не удивительно, выступают против террористической деятельности России.

После долгих и никому не нужных раздумий о том, что "Москва плевать хотела на это решение", он почему-то решил пригрозить судьям Международного уголовного суда применением гиперзвуковой ракеты типа "Оникс".

К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с русского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, к сожалению. И суд – лишь скудная международная организация, а не население страны НАТО. Потому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Итак, граждане судьи, внимательно смотрите в небо,

– написал маразматик, обращаясь к МКС в Гааге.

Очевидно, что мозг адекватного человека это заявление осмыслить не сможет. К счастью, рано или поздно самого Дмитрия Медведева ожидает Гаагский трибунал. В этом уже ни у кого нет сомнений.

Ордер на арест Путина: что нужно знать

Отметим, что это решение МКС не означает, что уже завтра российский диктатор отправится в тюрьму. Однако это дает Киеву немало политических инструментов и гарантирует, что когда "бункерный" решит заехать на территории страны, ратифицировавшей Римский устав МКС, его немедленно арестуют.

Собственно, министр юстиции Германии Марк Бушманн заявил, что в Берлине готовы к задержанию российского президента, если он ступит на земли ФРГ.

Кроме того, вспомним, что вместе с Путиным ордер на арест выдали в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте России по правам детей. Она также причастна к похищению украинских несовершеннолетних с оккупированных территорий Украины.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала