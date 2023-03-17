В пятницу, 17 марта, в Гааге (Нидерландах) приняли решение о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной прав детей при президенте России Марии Львовой-Беловой. Впоследствии в эфире национального телемарафона спикер Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла прокомментировал это, – информирует 24 Канал.

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Заметим, что разрешили арест Путина и Львовой-Беловой после подозрения в том, что они причастны к похищению украинских детей с оккупированных территорий. По словам Фади Эль-Абдалла, расследование по этому делу уже началось.

123 страны признают Международный уголовный суд, но Россия не входит в их число. Однако это решение дает больше прав Украине, которая признает наши (МКС – 24 Канал) решение,

– подчеркнул представитель.

Вместе с тем он сказал, что в правовом поле Украина может оперировать этим решение МКС. В частности, в отношениях со странами, признающими суд.

Скажем, Киев может потребовать от таких государств немедленного ареста Путина и Львово-Беловой, если те вдруг решат наведаться на территорию этих государств.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канал

Циническая реакция Москвы на решение МКС