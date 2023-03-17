У п'ятницю, 17 березня, у Гаазі, що в Нідерландах, ухвалили рішення про видачу ордера на арешт Путіна та уповноваженої з прав дітей при президентові Росії Марії Львової-Бєлової. Згодом в ефірі національного телемарафону речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла прокоментував це, – інформує 24 Канал.

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Які можливості відкриваються перед Києвом

Зауважимо, що дозволили арешт Путіна та Львової-Бєлової після підозри в тому, що вони причетні до викрадення українських дітей з окупованих територій. За словами Фаді Ель-Абдалла, розслідування в цій справі вже розпочалося.

123 країни визнають Міжнародний кримінальний суд, але Росія не входить до їхнього числа. Однак це рішення надає більше прав Україні, яка визнає наші (МКС – 24 Канал) рішення,

– наголосив речник.

Разом з тим він заакцентував, що у правовому полі Україна може оперувати цим рішення МКС. Зокрема, у відносинах з країнами, які визнають суд.

Скажімо, Київ може вимагати від таких держав негайного арешту Путіна та Львової-Бєлової, якщо ті раптом вирішать навідатись на територію тих держав.



Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Канал

Цинічна реакція Москви на рішення МКС