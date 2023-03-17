Зліпити до купи два слова спромоглася Марія Захарова – речниця МЗС Росії. Вона заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для країни-терористки не має жодного значення.

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Захарова так розійшлася, що назвала рішення "нікчемним", а ордер – "рецептом на арешт". Також речниця МЗС країни-терористки додала: Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Водночас уникнути відповідальності Путіну та Росії не вдасться. В Офісі Генпрокурора заявили, що відтепер бункерний дід має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Зокрема, тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, якщо він там опиниться.

Також МКС видав ордери на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.

Відповідно до документів, Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, мовиться про незаконну депортацію переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.