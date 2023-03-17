Мовиться про незаконне примусове переміщення українських дітей. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін.

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В Офісі генпрокурора прокоментували орден на арешт Путіна

Костін розповів, що в Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт Путіна.

Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової,

– зазначив генпрокурор.

Це означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.

"А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", – заявив Костін.

Він наголосив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Генпрокурор України вдячний за нього особисто прокурору МКС Каріму Хану.

"Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – понад 1000 сторінок", – розповів Костін.