Речь идет о незаконном принудительном перемещении украинских детей. Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин.

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Костин рассказал, что в Международном уголовном суде 17 марта был выдан ордер на арест Путина.

Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Львовой-Беловой,

– отметил генпрокурор.

Это означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.

"А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", – заявил Костин.

По его словам, после получения ордера будут приниматься меры по поиску и задержанию подозреваемых. Для этого:

МУС обращается к государствам-участникам Римского устава с просьбой об аресте и передаче лица в Международный уголовный суд.

Государство-участник, получив этот запрос, безотлагательно примет меры к аресту соответствующего лица.

"МУС также может пользоваться возможностями Интерпола. В случае задержания и передачи лица в суд или после добровольной явки в суд палата досудебного производства проводит слушания с целью утверждения обвинения. Кстати, эти слушания могут проводиться даже при отсутствии подозреваемых", – объяснил глава ОГ.

Он подчеркнул, что это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Генпрокурор Украины благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану.

"Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис Генерального прокурора передал МУС более 40 томов материалов – более 1000 страниц", – рассказал Костин.

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Россия депортировала более 16 тысяч детей

Костин рассказал, что всего в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксировали депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

Никаких сомнений, что это спланированная политика РФ, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Похищая наших детей, Россия буквально ворует наше будущее,

– заявил генпрокурор.

По его словам, уже удалось вернуть домой 308 детей. Однако следует вернуть их всех и осудить в украинских и международных судах каждого причастного к:

принудительной депортации маленьких украинцев,

к другим военным преступлениям – преступлениям против человечности, геноциду и тяжелейшему международному преступлению – агрессии.

"Сегодняшнее решение – исторический шаг. Но это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости. И этот путь мы должны пройти совместно со всем свободным миром", – отметил Костин.

Он добавил, что Украина ожидает от всех государств, считающих себя частью цивилизованного мира, ответных шагов по привлечению к ответственности подозреваемых в совершении международных преступлений.

"Даже если это самые высокие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", – подытожил генпрокурор.