Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, в ближайшее время в стране-агрессоре могут ввести налог на войну.
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Не оставил выбора
Журналист считает, что в ближайшее время россиянам, имеющим огромное состояние, которое они получили до того, как Путин пришел к власти, или во время его руководства Россией, не важно, придется очень сильно раскошелиться.
Кроме того, им придется очень ясно заявить, что они оплачивают с налогов своих компаний военную кампанию Путина. А это значит, что каждый человек, заплативший этот налог, даже подумать не сможет, что он когда-нибудь выйдет из-под западных санкций,
– подчеркнул Олевский.
Он добавил, что если они еще не под санкциями, то уплатив этот налог, обязательно там окажутся. Ведь это и есть прямое финансирование войны.
"Растяжка", на которую Путин сейчас сажает олигархов, очень мощная. Он им не оставляет выбора", – отметил оппозиционер.
Олигархам придется пойти на условия Путина
Олевский напомнил, что некоторые российские олигархи пытались спрыгнуть с крючка Путина.
Разразился громкий скандал с письмами в защиту "Альфа-групп", в частности Фридмана и Авена. Они живут в Лондоне и с начала войны и не высказались против агрессии Путина в Украине, как это сделал другой русский олигарх – Тиньков. Однако они очень старались уйти из-под санкций,
– отметил он.
По его словам, Путин передал им "привет" во время выступления перед Федеральным собранием, мол, не захотели быть со мной в одной лодке, а теперь у вас забирают яхты и дворцы.
Теперь им, чтобы выйти из-под санкций, придется продать часть "Альфа-групп",
– сообщил он.
Журналист считает, что оставшимся в России олигархам придется пойти на условия Путина. А позже многие из них в пользу другой части этих олигархов продадут вообще все свое имущество.
Как Путин собирается забрать деньги у российских олигархов: смотрите видео
Есть очень приближенный к Путину круг, который до последнего будет сохранять неизменным уровень своей жизни. Сначала за счет обычных людей, далее среднего класса, а затем своих коллег – олигархов. А в конце им придется "есть" друг друга,
– предположил он.
По его мнению, ситуация в экономике России очень плохая, ведь, несмотря на заверения продавцов нефти, как они хорошо отдают ее в Индию и Китай, дисконт, по которому они делают это, невероятный. Поэтому очевидно, что Россия теряет сейчас очень большие средства.
"Последствия этого разносятся по всему миру. Поэтому есть попытки России договориться с Китаем, чтобы избавиться от экономических тисков, в которые она попала", — отметил Тимур Олевский.
Что происходит в российских элитах
- Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину русский диктатор Владимир Путин проведет встречу с олигархами. Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что диктатор может попросить у них денег и поддержку войны в Украине.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что российские элиты испытали очень значительный ущерб и большие проблемы по результатам войны России против Украины. Сейчас они изгнанники по всему миру. И ситуация вокруг них будет только ухудшаться.
- Журналист и аналитик из США Армен Чибухчян считает, Путин очень зависим от российских элит. А особенно бизнесов, на которые может опираться в финансовом плане. Более того – российский диктатор боится этого окружения, а потому позволяет в условиях войны и, собственно, финансового кризиса в России, приумножать им свое состояние.