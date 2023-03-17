Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, в ближайшее время в стране-агрессоре могут ввести налог на войну.

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Не оставил выбора

Журналист считает, что в ближайшее время россиянам, имеющим огромное состояние, которое они получили до того, как Путин пришел к власти, или во время его руководства Россией, не важно, придется очень сильно раскошелиться.

Кроме того, им придется очень ясно заявить, что они оплачивают с налогов своих компаний военную кампанию Путина. А это значит, что каждый человек, заплативший этот налог, даже подумать не сможет, что он когда-нибудь выйдет из-под западных санкций,

– подчеркнул Олевский.

Он добавил, что если они еще не под санкциями, то уплатив этот налог, обязательно там окажутся. Ведь это и есть прямое финансирование войны.

"Растяжка", на которую Путин сейчас сажает олигархов, очень мощная. Он им не оставляет выбора", – отметил оппозиционер.

Олигархам придется пойти на условия Путина

Олевский напомнил, что некоторые российские олигархи пытались спрыгнуть с крючка Путина.

Разразился громкий скандал с письмами в защиту "Альфа-групп", в частности Фридмана и Авена. Они живут в Лондоне и с начала войны и не высказались против агрессии Путина в Украине, как это сделал другой русский олигарх – Тиньков. Однако они очень старались уйти из-под санкций,

– отметил он.

По его словам, Путин передал им "привет" во время выступления перед Федеральным собранием, мол, не захотели быть со мной в одной лодке, а теперь у вас забирают яхты и дворцы.

Теперь им, чтобы выйти из-под санкций, придется продать часть "Альфа-групп",

– сообщил он.

Журналист считает, что оставшимся в России олигархам придется пойти на условия Путина. А позже многие из них в пользу другой части этих олигархов продадут вообще все свое имущество.

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Есть очень приближенный к Путину круг, который до последнего будет сохранять неизменным уровень своей жизни. Сначала за счет обычных людей, далее среднего класса, а затем своих коллег – олигархов. А в конце им придется "есть" друг друга,

– предположил он.

По его мнению, ситуация в экономике России очень плохая, ведь, несмотря на заверения продавцов нефти, как они хорошо отдают ее в Индию и Китай, дисконт, по которому они делают это, невероятный. Поэтому очевидно, что Россия теряет сейчас очень большие средства.

"Последствия этого разносятся по всему миру. Поэтому есть попытки России договориться с Китаем, чтобы избавиться от экономических тисков, в которые она попала", — отметил Тимур Олевский.

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