Кроме Путина, палата досудебного производства II выдала ордера на арест Марии Алексеевны Львово-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка. Об этом говорится в пресс-релизе МКС.

Кстати Генпрокурор объяснил, что даст ордер на арест Путина.

Ордер выдали из-за депортации детей

Путина и Львова-Белова подозревают в совершении военного преступления. В частности, незаконная депортация перемещения детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В суде подчеркнули, что есть достаточно оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации. Это нанесло ущерб украинским детям.

Сначала ордер должен был быть тайным

Отдельно отметили, что ордера на арест тайны – для защиты потерпевших и свидетелей, а также с целью обеспечения расследования. Однако депортация происходит до сих пор, поэтому требуется проинформированность общественности. В Палате добавили, что это может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

В интересах правосудия уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой,

– говорится в сообщении.

Ордеры издали на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Реакция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул , что соответствующее решение Международного уголовного суда в Гааге является лишь началом. Рано или поздно глава террористического государства ответит за все преступления российских окупантов в Украине.

В Офисе генпрокурора объяснили, что теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Кроме того, мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку.

Как отреагировали в России

Представитель МИД России Мария Захарова говорит, мол, решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения.

Уверяет, что Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому в Кремле надеются, что юридическая ответственность их не ждет.