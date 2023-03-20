Міжнародний кримінальний суд 17 березня нарешті ухвалив рішення щодо видачі ордера на арешт російського диктатора за його причетність до викрадення окупантами дітей. Водночас 24 Канал з посиланням на телеграм-канал експрезидента Росії Медведєва інформує про те, що це рішення стало для нього "справжньою трагедією".

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Росія "страждає від несправедливості"

Розпочав Медведєв – який, до речі, є заступником голови Ради безпеки Росії (щось на зразок РНБО) – з того, що світові міжнародні інституції нібито ніколи не були ефективними. До того ж зараз вони "особливо заангажовані" англосаксонськими групами, адже, що не дивно, виступають проти терористичної діяльності Росії.

Після довгих та нікому непотрібних роздумів стосовно того, що "Москва плювати хотіла на це рішення", він чомусь вирішив пригрозити суддям Міжнародного кримінального суду застосуванням гіперзвукової ракети типу "Онікс".

На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо,

– написав маразматик, звертаючись до МКС в Гаазі.

Вочевидь, мозок адекватної людини цю заяву осмислити не зможе. На щастя, рано чи пізно самого Дмітрія Медведєва очікує Гаазький трибунал. В цьому уже ні в кого немає сумнівів.

Ордер на арешт Путіна: що потрібно знати

Зауважимо, що це рішення МКС не означає, що уже завтра російський диктатор відправиться у в'язницю. Однак це дає Києву чимало політичних інструментів та гарантує, що коли "бункерний" вирішить заїхати на території країни, що ратифікувала Римський статут МКС, його негайно заарештують.

Власне, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що в Берліні готові до затримання російського президента, якщо його ступить на землі ФРН.

Окрім того, згадаємо, що разом з Путіним ордер на арешт видали щодо Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою при президентові Росії по правах дітей. Вона також причетна до викрадення українських неповнолітніх з окупованих територій України.



Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Каналу