В ефірі новинного телемарафону радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росії як глобального гравця більше не існує. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чого хоче Сі Цзіньпін від Путіна: The Economist про приховані наміри глави Китаю

На Путіні тепер – чорна мітка

Подоляк зауважив, що Путін не просто підозрюваний у воєнному злочині, а в самому жахливому й мерзенному злочині – масове викрадення дітей.

Це чорна мірка. Для Китаю це зовсім інша реальність, в якій доведеться ці переговори вести,

– сказав Подоляк.

Він вважає, що Китай все ж буде проводити переговори з Росією, тому що хоче знайти собі місце глобального політичного гравця. Місце Росії звільнилось та вакантне, тож тепер КНР хоче буквально посісти її стілець.

Довідка. Сі Цзіньпін 20 березня вирушить до Росії з триденним візитом й повинен зустрітися з Путіним.

Точно Китай, а саме Сі Цзіньпін, не хотів би мати такого співрозмовника, яким є сьогодні Путін з точки зору репутації. Практично вчора Путіна остаточно "обнулили"… Це вже не є людина, з якою треба про щось домовлятися,

– додав радник глави ОП.

Росія зараз дуже невигідний партнер

Михайло Подоляк підкреслив, що жодних санкцій з Росії знято не буде, поки росіяни не виконають вимоги ордерів міжнародних кримінальних проваджень. Тобто якщо Росія захоче отримати доступ до міжнародного ресурсного потенціалу, а не співпрацювати лише з країнами третього світу, потрібно буде видати злочинців.

Радник глави ОП зауважив, що наразі офіційно встановлено та опрацьовано 16 221 епізод викрадення дітей до Росії. Окрім цих епізодів, в Міжнародний конституційний суд будуть передаватися інші епізоди щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та порушень міжнародного гуманітарного права. Тож кількість прізвищ, які будуть отримувати ордери на арешт, будуть збільшуватись "по спадаючій".

Все це має велике значення для того, щоб політичні еліти різних країн, зокрема ті, які займали нейтральну позицію, розуміли, що Росії в такому вигляді більше не буде,

– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що це не просто слова, а початок великого політичного процесу, який запущений на рівні МКС – а це 123 країни світу.

Я сумніваюсь, що будуть якісь сильні пропозиції для Росії, тому що Китай розуміє, що Росія програє цю війну дипломатично, юридично й у військовому сенсу,

– додав він.

Так, це питання буде займати деякий час, проте Китай без США та Європи з точки зору економічного розвитку – зовсім інший Китай без доступу низки технологій, які він зараз використовує у своїй економічній галузі. Тож домовленість Сі з Путіним буде недалекоглядним рішенням.

І хоч перевороту в Росії зараз не варто очікувати, диктатор вже відчуває цей тиск на собі. Подоляк помітив, що судячи з останніх промов Путіна та його поведінки, впевненості у своєму майбутньому в нього вже немає.

Під час вечірнього звернення 19 березня Володимир Зеленський також зауважив, що ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду – "поворотний момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності".