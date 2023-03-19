У США вважають, що Сі зважує прохання Росії про постачання їй смертоносної зброї, зокрема артилерійських снарядів та ударних безпілотників.

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Для чого Сі їде до Росії

За словами Китаю, їхній лідер прямує до Москви як "миротворець" і не пропонує зброї. Ймовірно, він може використати свою поїздку, щоб просувати китайський "мирний план із 12 пунктів".

Однак справжні наміри пана Сі приховані від усіх. Заявляючи про нейтралітет, він, як і раніше, відмовляється засуджувати вторгнення Росії або воєнні злочини окупантів.

У Москві він майже напевно приєднається до пана Путіна, звинувачуючи у війні "розширення НАТО". Позиція Сі Цзіньпіна викликає занепокоєння деяких представників китайської еліти.

У розрахунках Сі домінує його переконаність у тому, що Китай залучений у довгострокову конфронтацію з Америкою, яка може призвести до війни через Тайвань, на який КНР претендує як на свою територію. У цьому контексті Росія, як і раніше, є незамінним джерелом енергії, військових технологій і дипломатичної підтримки,

– мовиться у повідомленні.

Чого може хотіти Сі Цзіньпінь насправді

Поразка Росії в Україні додала б сміливості США та їхнім союзникам. Також Сі може побоюватися, що Росію очолить людина зі справді прозахідними поглядами. Тож Китай може хотіти цьому завадити.

В очах Сі Цзіньпіна Америка становить найбільшу потенційну загрозу, і Китай не має іншої великої держави на боці, яка могла б допомогти протистояти економічному або військовому тиску Заходу. Росія – єдиний варіант. Це ж логіка, що й під час холодної війни, коли Мао Цзедун бачив у Радянському Союзі ворога Китаю номер один і вирішив піти на зближення зі Сполученими Штатами,

– сказав експерт із зовнішньої політики Китаю з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі Лі Мінцзян.

Сі, схоже, зміцнює стосунки з Росією, використовуючи прорахунки Путіна, щоб схилити баланс сил на свою користь й тиснути на нього. Наразі він отримав доступ до енергоносіїв зі знижкою й майже напевно отримав запевнення у тому, що Путін дипломатично підтримає його у війні за Тайвань.

Він також отримав важелі впливу на російські військові технології високого класу, такі як зенітно-ракетні комплекси та ядерні реактори, призначені для живлення підводних човнів. Крім цього, Росія також може допомогти Китаю модернізувати ядерний арсенал або розробити спільну систему попередження про ракетний напад.

Щодо запиту Росії на летальну зброю, то Китай, швидше за все, ще не визначився. Проте якщо Сі справді вирішить озброїти агресора, він може зробити це таємно. Зрештою, рішення Китаю може залежати від того, як розвиватиметься війна в найближчі місяці та який буде рівень напруженості у стосунках зі США через Тайвань.